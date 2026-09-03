Sağlıklı nesiller için anne sağlığına vurgu

Halk Sağlığı Haftası kapsamında Afyonkarahisar etkinliği

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" temasıyla bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik, anne adayları ve yeni annelere yönelik bilgilendirme ve tarama faaliyetlerini bir arada sundu.

Eğitim ve dijital tanıtımlar:

Etkinlikte gebelik ve lohusalık döneminde anne sağlığının korunması ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi anlatıldı. Vatandaşlara ayrıca Gebe Okulları hakkında bilgi verildi ve sağlık personeli tarafından mobil uygulamalar tanıtıldı. Tanıtılan uygulamalar arasında 'Annelik Yolculuğu' ve 'Her Gebeye Ebe' uygulamaları yer aldı.

Sağlık taramaları ve etkinlik programı:

Etkinlik kapsamında katılımcılara boy, kilo ve beden kitle indeksi ölçümleri yapıldı; aynı zamanda ağız ve diş sağlığı kontrolleri gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin hafta boyunca farklı temalarla süreceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HALK SAĞLIĞI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE "SAĞLIKLI ANNE, SAĞLIKLI NESİL" TEMASIYLA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.