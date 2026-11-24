Antalya'da barınak 7/24 hizmet veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kirişçiler'de yer alan 84 bin metrekarelik alanda sahipsiz hayvanlara bakım, tedavi ve sahiplendirme hizmeti sunuyor. Merkezde görev yapan 104 personel ile hizmetler kesintisiz yürütülüyor; veteriner hekimler, bakım ekipleri ve operasyon birimleri birlikte çalışıyor.

Merkezin kapasitesi ve hizmetleri:

Tesis; ilk etapta bin 300 köpek ve 700 kedi kapasitesiyle açılmış, yapılan genişletme çalışmalarıyla kapasite 5 bin köpek ve 700 kedi seviyesine yükseltilmiştir. Merkez bünyesinde 3 köpek ve 2 kedi kliniği ile 4 ameliyathane bulunuyor. Ekipler, sokaktan getirilen hasta, yaralı veya bakıma ihtiyaç duyan hayvanların tüm süreçlerini veteriner hekim takibinde yürütüyor; sağlık kontrolleri, acil müdahaleler, ameliyatlar ve rehabilitasyon adım adım planlanıyor.

Sahiplendirme, aşılama ve kısırlaştırma:

2026 yılında merkez, barınma ve tedavi hizmetlerinin yanında aktif sahiplendirme çalışmalarıyla da öne çıktı. Yıl içinde 656 hayvan yeni yuvasına kavuşurken, ekipler 3 bin 777 hayvanın kısırlaştırılmasını gerçekleştirdi ve 4 bin 892 kuduz aşısı uyguladı. Merkez, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor ve "Satın Alma, Sahiplen" anlayışıyla toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Merkezde yürütülen süreçler, bir hayvanın merkeze gelişinden tedavi ve bakıma kadar çok aşamalı olarak planlanıyor; sağlık taraması, gerekiyorsa operasyon, rehabilitasyon ve nihai olarak sahiplendirme adımları titizlikle uygulanıyor. Personel hem beslenme hem de sosyalleşme çalışmalarıyla hayvanların adaptasyonunu destekliyor.

Ziyaretçi ve sahiplenme imkanları da dikkate alınıyor; Bakımevi, vatandaşların çalışmaları yerinde görmesi ve can dostlarla tanışması için haftanın 7 günü 14.00-16.00 saatleri arasında açık tutuluyor. Bu saatlerde gelen ziyaretçiler sahiplendirme süreci hakkında bilgi alabiliyor ve uygun koşullarda hayvanları sahiplenebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin merkezdeki çok yönlü yaklaşımı, yalnızca barınma sağlamakla kalmayıp tedavi, bakım ve yeni yaşam imkanı sunarak sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Merkez, kentteki tüm canlıların yaşam hakkını koruma hedefiyle hizmet vermeye devam ediyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 84 BİN METREKARELİK ALANA YAYILAN SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE GÖREV YAPAN 104 PERSONELİYLE SAHİPSİZ HAYVANLARIN BAKIM, TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SÜREÇLERİNİ KESİNTİSİZ YÜRÜTÜYOR. MERKEZ 2026 YILI İÇERİSİNDE DE 656 SOKAK HAYVANININ YENİ YUVASINA KAVUŞMASINA DA ARACILIK ETTİ.