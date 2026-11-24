Eğitim programı ve iş birliği:

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde 23 Kasım 2026 tarihinde başlayan Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimleri, beş gün süreyle uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor. Eğitimler, Adıyaman Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliğiyle; PACE Programı kapsamında yürütülen "Yeşil KOBİ Destek ve Kapsayıcılık Merkezi Projesi" çerçevesinde düzenleniyor.

Hedefler ve eğitim içeriği:

Programın temel amacı kurum personelinin proje geliştirme ve uygulama becerilerini artırmak. Eğitimle katılımcıların proje hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerini daha etkin yönetmeleri, sürdürülebilir proje tasarımları üretmeleri ve kaynakları verimli kullanmaları hedefleniyor. Uzmanlar tarafından verilen oturumlarda proje döngüsü mantığı, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve uygulama planlaması gibi konulara odaklanılıyor.

Yerel kalkınma ve deprem sonrası toparlanma:

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecini sürdüren Adıyaman'da bu tür kapasite geliştirme çalışmalarının, kentteki iyileşme ve kalkınma çabalarına katkı sağlaması bekleniyor. Eğitimlerin, kurumların proje üretme hızını ve kaliteyi yükselterek yerel projelerin hayata geçirilmesine olumlu etkisi olacağı vurgulanıyor.

ADIYAMAN’DA KURUMLARIN PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA KAPASİTELERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) EĞİTİMLERİ BAŞLADI.