Ordu kırsalında yeni nesil beton yollar hayatı kolaylaştırıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal kesimlerde ulaşımı iyileştirmek için beton yol çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde planlanarak hayata geçiriliyor.

Korgan'daki çalışmalar

Korgan ilçesinde yürütülen silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) uygulaması kapsamında Tokat-Niksar karayoluna bağlantı sağlayan Tepaalan-Çayırkent yolunun toplam 7,2 kilometrelik bölümünde çalışmalar devam ediyor. Bu güzergahtaki ilk etapta planlanan bölümün 2 kilometresi tamamlandı ve ekipler kalan kesimlerde betonlama işlemlerini sürdürüyor.

SSB yönteminin avantajları

Asfalt ve klasik beton uygulamalarına alternatif olarak tercih edilen SSB yöntemi, sıcak asfalta göre yaklaşık yüzde 25 maliyet tasarrufu sağlıyor. Yerli malzeme kullanımı ile dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunan yöntem, yüksek sıkıştırma tekniği sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü yollar oluşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, beton yol çalışmalarının 19 ilçede devam ettiği bildirildi. Ekipler, planlanan program doğrultusunda ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

BETON YOL DÖKÜMÜ