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Emet'te Konuş Göleti'nde su ürünleri denetimi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Konuş Göleti'nde su ürünleri avcılığı ve avcı kontrolleri yaparak kaynakların korunacağını bildirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Emet'te Konuş Göleti'nde su ürünleri denetimi

Emet'te Konuş Göleti'nde denetimler

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Konuş Göleti'nde su ürünleri avcılığı ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimin amacı:

Gerçekleştirilen kontrollerin temel hedefi, su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi ve bölgedeki ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak açıklandı.

Uygulama ve sürdürülebilirlik:

Denetimler kapsamında avcılık faaliyetleri ve avcı kontrolleri yapıldı; yetkililer, bu tür uygulamaların bölgedeki stokların korunmasına katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

EMET KONUŞ GÖLETİ’NDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMİ

EMET KONUŞ GÖLETİ’NDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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