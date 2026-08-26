Emet'te Konuş Göleti'nde su ürünleri denetimi

Emet'te Konuş Göleti'nde denetimler

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Konuş Göleti'nde su ürünleri avcılığı ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimin amacı:

Gerçekleştirilen kontrollerin temel hedefi, su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi ve bölgedeki ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak açıklandı.

Uygulama ve sürdürülebilirlik:

Denetimler kapsamında avcılık faaliyetleri ve avcı kontrolleri yapıldı; yetkililer, bu tür uygulamaların bölgedeki stokların korunmasına katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

EMET KONUŞ GÖLETİ’NDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMİ