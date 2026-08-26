Emet'te Konuş Göleti'nde su ürünleri denetimi

Emet'te Konuş Göleti'nde denetimler
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Konuş Göleti'nde su ürünleri avcılığı ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi.
Denetimin amacı:
Gerçekleştirilen kontrollerin temel hedefi, su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi ve bölgedeki ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak açıklandı.
Uygulama ve sürdürülebilirlik:
Denetimler kapsamında avcılık faaliyetleri ve avcı kontrolleri yapıldı; yetkililer, bu tür uygulamaların bölgedeki stokların korunmasına katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
EMET KONUŞ GÖLETİ’NDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMİ
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