Marmara açıklarında yunusların eşlik ettiği jet ski gezisi

denizde beklenmedik eşlik:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında, Marmara Denizi üzerinde jet skiyle gezintiye çıkan Haydar Liman, ilerlerken karşısında iki yunus gördü. Jet skiyi izleyen yunuslar kısa süre içinde Liman'ın aracına yakın mesafede yüzerek ona eşlik etti ve ortaya renkli sahneler çıktı.

Yunuslar zaman zaman jet skiye oldukça yaklaşarak izleyicilere canlı ve dinamik görüntüler sundu. Suyun yüzeyindeki hareketlilik ve yunusların çevik sıçrayışları, gezintiyi sıradan bir turdan farklı bir deneyime dönüştürdü.

görüntüler ve doğal yaşam:

O anlar, Haydar Liman tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda yunusların kısa süreli eşlik sonrası uzaklaşıp gözden kaybolduğu anlar da yer aldı; bu kareler Marmara Denizinin doğal yaşamını ve kıyıların deniz canlılarına ev sahipliği yaptığını gösterdi.

Liman, böyle bir karşılaşmayı beklemediğini belirterek yaşadığı anları kayıt altına aldığını söyledi. Görüntüler, bölgedeki deniz trafiği ve doğal yaşam etkileşimlerine dair ilginç bir örnek oluşturdu.

JET SKİYE BİR SÜRE EŞLİK EDEN YUNUSLAR, ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKARDI