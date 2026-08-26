bartın'da iş yeri taramasında el kavrama gücü öne çıktı

etkinlik ve projenin amacı:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sağlığım İş Yerinde' projesinin tanıtımı, Bartın Organize Sanayi Bölgesi yönetim binasında gerçekleştirildi. Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk Çağlar, il protokolü, işverenler, yöneticiler, işçiler ve çevre köylerden vatandaşlar katıldı.

Vali Nurtaç Arslan, kanser, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve obezitenin bulaşıcı olmayan hastalıklar kapsamında toplum sağlığını tehdit ettiğini vurguladı ve iş yerlerinin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ile erken tanı için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Arslan, projenin çalışanlara sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve alkolün zararları, kronik hastalıklardan korunma ve erken tanı konularında bilgilendirme hedeflediğini söyledi.

Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ise programı, iş yerinde seyyar sağlık hizmetlerinin başlatılması olarak nitelendirerek erken tanının önemine dikkat çekti ve hizmetin geniş kitlelere ulaşması gerektiğini vurguladı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk Çağlar de projenin koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ücretsiz kanser taramaları, sigara bırakma polikliniği ve obezite ile mücadele desteği sunacağını aktardı. İl Sağlık Müdürü Özkan Pulat da projenin uygulanışı ve önemi hakkında bilgi verdi.

el kavrama kuvveti testinde öne çıkan sonuçlar:

Tanıtım programının ardından kurulan alanlarda katılımcılara şeker, tansiyon ve el kavrama gücü testleri yapıldı. Bu testler arasında en fazla ilginin çekeni el kavrama kuvveti ölçümleri oldu; katılımcılar bireysel sonuçları görmek için sıraya girdi ve çıkan sonuçlardan memnuniyet ifade etti.

Yapılan ölçümlerde, yaş ve cinsiyet gibi etkenler dikkate alınarak değerlendirilen sonuçlar kamuoyunun dikkatini çekti. Ölçümlere göre Vali Nurtaç Arslan için belirtilen kadınlara ait ortalama olan 22 kilogramlık değerin üzerinde, Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz için erkeklere ait ortalama olan 32 kg'lık değerin çok üstünde bir sonuç elde edildi.

Ölçümlerin en şaşırtıcı bulgusu ise koruma memurlarına ait oldu. Vali Arslan’ın koruma memurlarının el kuvveti erkeklerde 75 kg ve kadınlarda 38 kg olarak tespit edildi; bu değerler etkinlikteki kadın ve erkek katılımcılar arasında en yüksek el kavrama güçleri oldu ve sonuçlar çevredeki katılımcılarda şaşkınlık yarattı.

Ayrıca, programa üniformalarıyla katılan bazı komutan ve emniyet yetkililerinin ölçümleri de yüksek bulundu. Bartın Alay Komutanı Mehmet Baykal, Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Cihan Seymen gibi isimlerde 45 kilogramın üstünde kavrama güçleri ölçüldü. Bartın Ticaret Odası Başkanı Halil Balık'ın kavrama kuvveti ise 50 kg'ın üstünde kaydedildi.

Organize sanayi bölgesindeki ilk ölçümlerde çalışanların genel aralığı da paylaşıldı: kadınların ortalama olarak 33–30 kg aralığında, erkeklerin ise 34–42 kg aralığında kavrama gücüne sahip olduğu belirlendi.

tarama hizmetlerinin kapsamı ve hedef kitlesi:

Proje kapsamında kurulan stantlarda altı ay boyunca ücretsiz sunulacak hizmetler tanıtıldı. Bu hizmetler arasında sigara bırakma polikliniği, kanser taramaları ve obezite ile mücadeleye yönelik destekler bulunuyor; hedef, bu hizmetleri «kapıya kadar» götürerek çalışanların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak.

Yetkililer, Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan 300 firma'da çalışan 6 bin 700 işçi ile çevre köylerde yaşayan binlerce kişinin bu taramalardan faydalanacağını bildirdi. Ayrıca bölgede bir süre hizmet verecek olan mobil sağlık tarama aracıyla kanser gibi hastalıkların erken evrede tespit edilmesi hedefleniyor. Sunulacak ücretsiz test ve danışmanlıklarla tansiyon, diyabet, obezite, bağımlılık ve psikolojik rahatsızlıklar gibi alanlarda destek sağlanacak.

Programda yer alan protokol üyeleri ve katılımcılar, kurulan alanları gezerek verilen hizmetlerin içeriğini yerinde inceledi. Yetkililer projeden beklentinin, hastalıkları tedavi etmek kadar, hastalanmadan önce önleyici adımlar atmak ve iş yerlerinde kalıcı bir sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak olduğunu ifade etti.

AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ YUSUF ZİYA ALDATMAZ'IN EL KAVRAMA KUVVETİ NORMAL DEĞERİN ÇOK ÜSTÜNDE ÇIKTI