Dolar 48,1122 +0,07%
Euro 56,0829 -0,17%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.195,29 -0,91%
EUR/USD 1,1655 -0,17%
Brent Petrol 86,78 -0,56%
--°

bartın'da iş yeri taramasında el kavrama gücü öne çıktı

Sağlığım İş Yerinde lansmanında yapılan el kavrama testi, vali ve vekilin yüksek sonuçları ile korumaların beklenenden güçlü çıktığını gösterdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:04

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

bartın'da iş yeri taramasında el kavrama gücü öne çıktı

etkinlik ve projenin amacı:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sağlığım İş Yerinde' projesinin tanıtımı, Bartın Organize Sanayi Bölgesi yönetim binasında gerçekleştirildi. Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk Çağlar, il protokolü, işverenler, yöneticiler, işçiler ve çevre köylerden vatandaşlar katıldı.

Vali Nurtaç Arslan, kanser, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve obezitenin bulaşıcı olmayan hastalıklar kapsamında toplum sağlığını tehdit ettiğini vurguladı ve iş yerlerinin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ile erken tanı için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Arslan, projenin çalışanlara sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve alkolün zararları, kronik hastalıklardan korunma ve erken tanı konularında bilgilendirme hedeflediğini söyledi.

Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ise programı, iş yerinde seyyar sağlık hizmetlerinin başlatılması olarak nitelendirerek erken tanının önemine dikkat çekti ve hizmetin geniş kitlelere ulaşması gerektiğini vurguladı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faruk Çağlar de projenin koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ücretsiz kanser taramaları, sigara bırakma polikliniği ve obezite ile mücadele desteği sunacağını aktardı. İl Sağlık Müdürü Özkan Pulat da projenin uygulanışı ve önemi hakkında bilgi verdi.

el kavrama kuvveti testinde öne çıkan sonuçlar:

Tanıtım programının ardından kurulan alanlarda katılımcılara şeker, tansiyon ve el kavrama gücü testleri yapıldı. Bu testler arasında en fazla ilginin çekeni el kavrama kuvveti ölçümleri oldu; katılımcılar bireysel sonuçları görmek için sıraya girdi ve çıkan sonuçlardan memnuniyet ifade etti.

Yapılan ölçümlerde, yaş ve cinsiyet gibi etkenler dikkate alınarak değerlendirilen sonuçlar kamuoyunun dikkatini çekti. Ölçümlere göre Vali Nurtaç Arslan için belirtilen kadınlara ait ortalama olan 22 kilogramlık değerin üzerinde, Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz için erkeklere ait ortalama olan 32 kg'lık değerin çok üstünde bir sonuç elde edildi.

Ölçümlerin en şaşırtıcı bulgusu ise koruma memurlarına ait oldu. Vali Arslan’ın koruma memurlarının el kuvveti erkeklerde 75 kg ve kadınlarda 38 kg olarak tespit edildi; bu değerler etkinlikteki kadın ve erkek katılımcılar arasında en yüksek el kavrama güçleri oldu ve sonuçlar çevredeki katılımcılarda şaşkınlık yarattı.

Ayrıca, programa üniformalarıyla katılan bazı komutan ve emniyet yetkililerinin ölçümleri de yüksek bulundu. Bartın Alay Komutanı Mehmet Baykal, Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Cihan Seymen gibi isimlerde 45 kilogramın üstünde kavrama güçleri ölçüldü. Bartın Ticaret Odası Başkanı Halil Balık'ın kavrama kuvveti ise 50 kg'ın üstünde kaydedildi.

Organize sanayi bölgesindeki ilk ölçümlerde çalışanların genel aralığı da paylaşıldı: kadınların ortalama olarak 33–30 kg aralığında, erkeklerin ise 34–42 kg aralığında kavrama gücüne sahip olduğu belirlendi.

tarama hizmetlerinin kapsamı ve hedef kitlesi:

Proje kapsamında kurulan stantlarda altı ay boyunca ücretsiz sunulacak hizmetler tanıtıldı. Bu hizmetler arasında sigara bırakma polikliniği, kanser taramaları ve obezite ile mücadeleye yönelik destekler bulunuyor; hedef, bu hizmetleri «kapıya kadar» götürerek çalışanların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak.

Yetkililer, Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan 300 firma'da çalışan 6 bin 700 işçi ile çevre köylerde yaşayan binlerce kişinin bu taramalardan faydalanacağını bildirdi. Ayrıca bölgede bir süre hizmet verecek olan mobil sağlık tarama aracıyla kanser gibi hastalıkların erken evrede tespit edilmesi hedefleniyor. Sunulacak ücretsiz test ve danışmanlıklarla tansiyon, diyabet, obezite, bağımlılık ve psikolojik rahatsızlıklar gibi alanlarda destek sağlanacak.

Programda yer alan protokol üyeleri ve katılımcılar, kurulan alanları gezerek verilen hizmetlerin içeriğini yerinde inceledi. Yetkililer projeden beklentinin, hastalıkları tedavi etmek kadar, hastalanmadan önce önleyici adımlar atmak ve iş yerlerinde kalıcı bir sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak olduğunu ifade etti.

AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ YUSUF ZİYA ALDATMAZ&#039;IN EL KAVRAMA KUVVETİ NORMAL DEĞERİN ÇOK ÜSTÜNDE...

AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ YUSUF ZİYA ALDATMAZ'IN EL KAVRAMA KUVVETİ NORMAL DEĞERİN ÇOK ÜSTÜNDE ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpsultan operasyonu: yurt dışına silah sevkiyatını alıcı kılığına giren jandar...
images

Kumlubel Parkı'nda döner bıçağıyla yaralama: şüpheli gözaltına alındı
images

Orman bakımında devrilen tomruklar bir işçinin yaşamını aldı
images

Akçaburgaz'da yeni kütüphane ve emekli evi yaşamı canlandırıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpsultan operasyonu: yurt dışına silah sevkiyatını alıcı kılığına giren jandarma engelledi

Çerçioğlu'ndan Nazilli provokasyonuna tepki: güçlü Türkiye vizyonundan vazgeçmeyeceğiz

Kumlubel Parkı'nda döner bıçağıyla yaralama: şüpheli gözaltına alındı

Çorum FK Beşiktaş sınavı öncesi performans ölçümlerine ağırlık verdi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı