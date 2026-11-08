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Ankara'da gece karı şehir merkezine kadar ulaştı

Ankara'da saat 00.30'da başlayan kar, yüksek kesimler ve merkezde etkili oldu; park halindeki araçlar beyazla kaplandı, Kocatepe Camii çevresi görüntülendi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 01:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Ankara'da gece karı şehir merkezine kadar ulaştı

kar yağışı gece yarısı başladı:

Ankara'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve bazı merkezi bölgelerde gözlemlendi. Yağışın başlangıcı 00.30 civarı kaydedildi.

görüntüler ve şehir silueti:

Kar, Ankara'nın simge yapılarından Kocatepe Camii çevresinde de görüldü; fotoğraf ve görüntülerde kubbeler ile çevredeki sokakların beyaz örtüyle kaplandığı dikkat çekti.

araçlar ve yerel etkiler:

Park halindeki araçlar kısa sürede beyaz örtüye büründü. Sokaklarda ve açık alanlarda karın zemini kaplaması, kentin bazı bölümlerinde kış manzarası oluşturdu.

Yağışın etkilediği alanlar öncelikle yüksek kesimler olmakla birlikte, bazı merkezi noktalarda da kar birikintileri görüldü. Görüntüler, Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağışın kent kimliğinde geçici bir değişim yarattığını ortaya koydu.

ANKARA’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLDU.

ANKARA’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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