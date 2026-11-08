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Bodrum'da tartışma kavgaya dönüştü: başına darbe alan 17 yaşındaki genç kritik durumda

Bodrum Çarşı Mahallesi'nde çıkan kavgada başına darbe alan 17 yaşındaki Muhammed K., ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 01:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum'da tartışma kavgaya dönüştü: başına darbe alan 17 yaşındaki genç kritik durumda

Olayın gelişimi:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede iki yabancı turistin tartışma çıkarması sonucu kavga meydana geldi. İşletmeye gelen ve alkollü oldukları belirtilen turistlerin küfürlü sözleri üzerine işletme yetkilileriyle tartışma başladı. Çıkan arbedede işletmede çalışan 17 yaşındaki Muhammed K., bir turistin yumruk darbesiyle dengesini kaybedip merdivene düştü ve başını çarptı.

Olay yerinde ilk müdahale ve nakil:

Bölge esnafının müdahalesi sonrası Portekiz uyruklu turistler olay yerinden ayrıldı. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Muhammed K., ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, gencin duran kalbini yeniden çalıştırdı ve hayati tehlike nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralılar ve şüphelilerin yakalanması:

Olay sırasında Muhammed K.'nın ağabeyi E.K.nın da hafif yaralandığı öğrenildi. Kaçan Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. adlı turistler polis ekiplerince yakalandı; her iki turist de hafif yaralı olarak tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yaralının sağlık durumunun hastane yetkililerince takip edildiği bildirildi.

BODRUM&#039;DA 17 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

BODRUM'DA 17 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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