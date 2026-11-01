Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Karabük'te EDEP koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Karabük’te kent genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri ve destek çalışmalarının değerlendirildiği Eğitime Destek Platformu (EDEP) İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantı, eğitimde kaliteyi artırma ve gençliğe yönelik destekleri güçlendirme hedefleri çerçevesinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıda öne çıkan gündem maddeleri:

Karabük Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda düzenlenen buluşmada, kentteki eğitim altyapısı, öğrencilere yönelik projeler ile yürütülen destek çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve etkisinin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca toplantıda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun adımların atılması ve eğitimde değer temelli yaklaşım benimsenmesinin önemi üzerinde duruldu.

Katılımcılar ve beklentiler:

Toplantıda, Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, 27. Dönem Trabzon Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Karabük İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, Karabük Belediye Başkan Vekili Kazım Çamlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Eğitime Destek Platformu (EDEP) Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Katılımcılar toplantıda, sivil toplum kuruluşlarıyla eş güdüm içinde hareket etmenin gerekliliğini ön plana çıkarırken, gençlere yönelik desteklerin çeşitlendirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik somut adımların planlanmasını benimsedi. Toplantı sonunda yürütülen çalışmaların 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile uyumlu şekilde sürdürülmesi kararı tekrarlandı.

EDEP koordinasyon toplantısı, kentteki eğitim politikalarının ortak akılla şekillendirilmesi ve mevcut projelerin etkinliğinin artırılması yönünde bir yol haritası oluşturulmasına zemin hazırladı.

KARABÜK'TE, KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ VE DESTEK ÇALIŞMALARININ MASAYA YATIRILDIĞI EĞİTİME DESTEK PLATFORMU (EDEP) İL KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.