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Bartın'da Weepig Tree'nin sağlık raporu: yarışa hazır milyonluk kısrak

Weepig Tree adlı safkan İngiliz kısrağı Bartın Kocareis'te veteriner hekimlerce kontrolden geçirildi; aşıları yapıldı ve sağlık durumu iyi bulundu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Bartın'da Weepig Tree'nin sağlık raporu: yarışa hazır milyonluk kısrak

kontrollerin gerçekleştirildiği yer ve ekip:

Bartın'a bağlı Kocareis köyünde bulunan Weepig Tree isimli safkan İngiliz kısrağı, Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veteriner hekimlerince sağlık kontrolünden geçirildi.

piyasa değeri ve uygulanan aşılar:

Yaşına ve başarısına göre piyasa değeri 20 bin ile 40 bin dolar arasında değişen kısrağın, değeri zaman zaman 2 milyon TL’ye kadar ulaşabiliyor. Kontrollerin ardından gerekli görülen aşılar kısrağa uygulandı.

kontrol sonuçları:

Veteriner hekimler, yapılan sağlık muayenesinde olumsuz bir duruma rastlamadıklarını ve atın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

BARTIN&#039;DA YETİŞTİRİLEN VE DEĞERİ 2 MİLYON TL&#039;YE KADAR ULAŞABİLEN SAFKAN İNGİLİZ KISRAĞI VETERİNER...

BARTIN'DA YETİŞTİRİLEN VE DEĞERİ 2 MİLYON TL'YE KADAR ULAŞABİLEN SAFKAN İNGİLİZ KISRAĞI VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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