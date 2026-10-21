Başakşehir'de trafikte araçtan inip saldırı hazırlığı yapan iki sürücüye 360 bin lira ceza

Başakşehir'de sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine başlatılan incelemede, trafikte araçlarından inerek saldırı amacı taşıdıkları belirlenen iki sürücüye idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, görüntüler üzerinden kimlik ve araç tespitini hızlı şekilde gerçekleştirdi.

Görüntülerin tespiti ve soruşturmanın başlangıcı:

Edinilen bilgiye göre, 21 Ekim 2026 günü saat 10.00 sıralarında çekildiği belirtilen ve sosyal medyaya düşen videoları inceleyen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen tahkikat kapsamında görüntüler detaylı incelendi ve olaya karışan kişiler ile araçları tespit edildi.

Yapılan incelemede, 34 NUM 230 plakalı aracın sürücüsü Onur Demir ve 44 AJE 786 plakalı aracın sürücüsü Muhammed Tekdemir olduğu belirlendi. Video kayıtları, iki sürücünün araçlarından inerek saldırı amacı taşıyabilecek tutum sergilediğini gösterdiği gerekçesiyle delil olarak değerlendirildi.

Uygulanan cezalar ve idari işlemler:

Soruşturma sonucunda, her iki sürücüye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası kesildi. Böylece iki sürücüye uygulanan toplam ceza tutarı 360 bin lira oldu.

Para cezalarının yanı sıra, yetkililer her iki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el koydu ve olayda kullanılan araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Bu idari yaptırımların, kanun maddesi kapsamında saldırıya yönelik davranışların önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.

Ayrıca, Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından olayla ilgili olarak iki sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma, eldeki görüntü ve kayıtların incelenmesine devam edilerek sürdürülüyor.

Yetkililer, trafikte yaşanan benzeri davranışlara karşı sosyal medya ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin önemli delil teşkil ettiğini, vatandaşların da şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmesinin kamu güvenliği açısından gerekli olduğunu vurguladı.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE SALDIRI AMACIYLA ARAÇLARINDAN İNDİKLERİ GÖRÜNTÜLERLE TESPİT EDİLEN 2 SÜRÜCÜYE TOPLAM 360 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN TRAFİK POLİSLERİ, SÜRÜCÜLERİN EHLİYETLERİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KOYARKEN, ARAÇLARINI DA 60 GÜN TRAFİKTEN MEN ETTİ. ŞAHISLAR HAKKINDA AYRICA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.