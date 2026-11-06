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Başhekim Taş Başbağlar yerleşkesinde hizmet kalitesini değerlendirdi

Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başbağlar Yerleşkesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi ve değerlendirdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Başhekim Taş Başbağlar yerleşkesinde hizmet kalitesini değerlendirdi

Başhekim Taş Başbağlar yerleşkesinde hizmet kalitesini değerlendirdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında yerleşkedeki birimler tek tek gezildi ve hizmet süreçlerinin işleyişine ilişkin bilgiler yerinde alındı.

Yerinde inceleme ve birim ziyaretleri:

Taş, yerleşkede görevli yetkililerden sağlık hizmetlerinin yürütülüşüne dair ayrıntılı bilgi aldı. Yapılan incelemeler kapsamında birimlerin günlük iş akışı, hasta kabul süreçleri ve hizmet altyapısı değerlendirildi. Sağlık çalışanlarıyla yapılan görüşmelerde uygulamadaki güçlü yönler ve karşılaşılan zorluklar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Hizmet kalitesi ve geliştirme değerlendirmeleri:

Ziyarette, yerleşkede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ele alındı ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi ile sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması hedefleri doğrultusunda yapılabilecek düzenlemeler değerlendirildi. Taş ile sağlık personeli arasındaki diyalog, süreçlerin iyileştirilmesine yönelik öneri ve geri bildirimlerin alınmasına olanak sağladı.

Yerinde inceleme, hem yönetsel hem de hizmet sunumuna yönelik bakış açısını tazeleyerek, uygulanabilir adımların planlanmasına zemin hazırladı. Bu tür değerlendirmeler, sağlık hizmetlerinin hasta odaklı ve etkin biçimde sürdürülmesine katkı sağlayacak önemli bir adımdır.

BAŞHEKİM TAŞ, BAŞBAĞLAR YERLEŞKESİNDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ İNCELEDİ

BAŞHEKİM TAŞ, BAŞBAĞLAR YERLEŞKESİNDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ İNCELEDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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