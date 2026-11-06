Erzurum orta koridorun stratejik rolünü tartışmak üzere uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu kapılarını açtı

Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi yürütücülüğünde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu" açılış töreniyle başladı. Etkinlik, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü ve bölge üniversitelerinin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Açılış töreni ve katılımcı profili:

Açılış Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu’nda yapıldı; törene yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen, bürokrat ve öğrenci katıldı. Açılış konuşmalarında sempozyumun bölgesel ve uluslararası düzeyde taşıdığı öneme vurgu yapıldı. Erzurum Valisi Aydın Baruş etkinliğin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti ve kentinin tarihsel misyonuna işaret etti.

Vali Baruş, açılışta şu değerlendirmeyi yaptı: "Tarih boyunca Anadolu’yu Kafkasya ve Orta Asya’ya bağlayan bu şehir yalnızca ticaretin değil fikirlerin, inançların ve medeniyetlerin de buluşma noktası olmuştur. Çin’den başlayıp Hazar Havzası ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan Orta Koridor, bu kıymetli görevin çağımızdaki jeopolitik ve jeoekonomik karşılığıdır"

Açılış bölümünde söz alanlar arasında Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Başkanı Ergün Engin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu yer aldı. Konuşmacılar, sempozyumun bölge üniversiteleri arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ve Erzurum’un uluslararası tanıtımına katkı sunacağını vurguladı.

Sempozyumun hedefleri ve programı:

Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Başkanı Ergün Engin, merkezin 12 yıl önce gençlerin ufkunu genişletmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı ve sempozyumun amaçlarını şöyle özetledi: "Bu sempozyumla muradımız; Orta Koridor’un uluslararası ticaret ve ulaştırma sistemindeki stratejik öneminin değerlendirilmesi, Türkiye’nin bu hat üzerindeki ekonomik ve diplomatik rolünün ele alınmasıdır. Aynı zamanda Erzurum’un lojistik, ticaret ve turizm potansiyelini uluslararası düzeyde tanıtmayı, Türk dünyası, Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkeleri arasındaki işbirliği imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Kültür, din ve inançların doğru tanınması yoluyla hangi alanlarda birliktelikler sağlanabileceğini tespit etmek ve Erzurum’un uluslararası akademik ve diplomasi etkinliklerine ev sahipliği yapan bir merkez olarak konumunu güçlendirmek en büyük amacımızdır."

Sempozyum iki gün boyunca sürecek; yerli ve yabancı bilim insanları ile uzmanlar, Orta Koridor’un geleceği ve bölgesel entegrasyon konularında bilimsel bildiriler sunacak, tartışma ve ağ kurma oturumları gerçekleştirecek. Etkinlik, Erzurum’un hem kültürel hem de lojistik potansiyelinin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

ERZURUM DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "ULUSLARARASI ORTA KORİDOR PALANDÖKEN DİPLOMASİ SEMPOZYUMU" KAPILARINI AÇTI.