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Nilüfer’den çocuklara evde erken dönem desteği

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer95 programı kapsamında İlman ailesini ziyaret ederek çocuk gelişimi ve destek taleplerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nilüfer’den çocuklara evde erken dönem desteği

Nilüfer95 programı hakkında:

Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik yaklaşımıyla çocukların güvenli ve sağlıklı büyümesini desteklemek için Nilüfer95 Evde Erken Çocukluk Öğrenme Programını hayata geçirdi. Haziran ayında pilot uygulaması Çalı Mahallesi'nde başlayan program, Üçevler ve Demirci mahallelerinde de uygulanıyor ve kapsamının genişlemesi planlanıyor. Belediyenin halk kart, ikinci el eşya ve kıyafet gibi sosyal destekleriyle eş zamanlı yürütülen programın adı, 36 aylık çocukların ortalama boyu olan 95 santimetreden alınıyor.

Aile ziyareti ve geri bildirim:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir programdan yararlanan İlman ailesinin Çalı Mahallesi'ndeki evine konuk oldu. Ziyarette Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve belediye ekipleri de hazır bulundu. Altı çocuklu aile ile bir araya gelen Başkan Özdemir, anne Fadile İlman'dan çocukların gelişim durumları ile ailenin talepleri hakkında bilgi aldı.

Programın uygulama süresi ve hedefleri:

Program kapsamında hamileliğin 7'nci ayından itibaren başlayan ev ziyaretleri, çocuğun 1 yaşına kadar ev ortamında sürdürülüyor; 3 yaşına kadar ise merkez temelli çalışmalarla ebeveynlik becerileri ve çocuk gelişimi destekleniyor. Projenin amaçları arasında erken dönemde izleme, ailelere rehberlik ve yerel kaynaklarla dayanışma oluşturmak bulunuyor.

Başkan Özdemir uygulamaya ilişkin, "Sosyal dayanışma anlayışımızla vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Anne Fadile İlman ise belediye ekiplerinin yardımını vurgulayarak, "Her süreçte yanımızda oldular. Arkadaş oldular, abla oldular. Her konuda desteklerini hissediyoruz" dedi.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA BÜYÜMELERİNE...

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA BÜYÜMELERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN "NİLÜFER95 EVDE ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRENME PROGRAMI" KAPSAMINDA İLMAN AİLESİNİ EVİNDE ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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