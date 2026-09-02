Başıboş hayvanlar Çaycuma-Perşembe kara yolunda yeniden risk oluşturdu

Çaycuma-Perşembe kara yolunda başıboş hayvanlar yeniden görüldü:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesi arasındaki kara yolunda başıboş hayvanların tekrar yol üzerinde dolaştığı görüldü. Bölgedeki hayvan hareketliliği, trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor ve olası kazalara davetiye çıkarıyor.

Yaklaşık 17 gün önce aynı güzergahta, hayvanların görüntülendiği noktaya yaklaşık 700 metre mesafede yola çıkan bir hayvana üç aracın çarpması sonucu kaza meydana gelmiş; kazada 6 kişi yaralanmıştı. Kısa süre geçmesine rağmen benzer görüntülerin yeniden ortaya çıkması bölgedeki tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı.

Sürücüler için artan risk ve bölge tepkisi:

Sürücüler, yolda aniden karşılarına çıkan hayvanlar nedeniyle hem can hem de mal güvenliği açısından endişe duyuyor. Trafikte zorlanan araçların ani manevraları yeni kazalara yol açma riski taşıyor. Bölge sakinleri ve sürücüler, benzer vakaların tekrarlanmaması için yetkililerden müdahale bekliyor.

Yetkililerden beklenen önlemler:

Olayın tekrarlanmaması ve riskin azaltılması için gerekli önlemlerin alınması talep ediliyor. Sürücüler ise geçici önlem olarak hızlarını azaltarak ve dikkatli seyrederek olası tehlikelere karşı tedbir alıyor. Yetkililerden sorunun kalıcı çözümü adına adımlar atılması bekleniyor.

ÇAYCUMA İLÇESİ İLE PERŞEMBE BELDESİ ARASINDAKİ KARA YOLUNDA BAŞIBOŞ HAYVANLARIN YOLA ÇIKMASI SÜRÜCÜLER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR