Dolar 48,2947 +0,05%
Euro 55,9274 -0,02%
Bist 13.916,62 -2,20%
Altın Gram 6.764,53 -0,91%
EUR/USD 1,1575 -0,15%
Brent Petrol 95,04 +0,41%
--°

Başıboş hayvanlar Çaycuma-Perşembe kara yolunda yeniden risk oluşturdu

Zonguldak Çaycuma-Perşembe kara yolunda başıboş hayvanlar yeniden yola çıktı; 17 gün önceki kazada 3 araç çarpışmış, 6 kişi yaralanmıştı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Başıboş hayvanlar Çaycuma-Perşembe kara yolunda yeniden risk oluşturdu

Çaycuma-Perşembe kara yolunda başıboş hayvanlar yeniden görüldü:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesi arasındaki kara yolunda başıboş hayvanların tekrar yol üzerinde dolaştığı görüldü. Bölgedeki hayvan hareketliliği, trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor ve olası kazalara davetiye çıkarıyor.

Yaklaşık 17 gün önce aynı güzergahta, hayvanların görüntülendiği noktaya yaklaşık 700 metre mesafede yola çıkan bir hayvana üç aracın çarpması sonucu kaza meydana gelmiş; kazada 6 kişi yaralanmıştı. Kısa süre geçmesine rağmen benzer görüntülerin yeniden ortaya çıkması bölgedeki tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı.

Sürücüler için artan risk ve bölge tepkisi:

Sürücüler, yolda aniden karşılarına çıkan hayvanlar nedeniyle hem can hem de mal güvenliği açısından endişe duyuyor. Trafikte zorlanan araçların ani manevraları yeni kazalara yol açma riski taşıyor. Bölge sakinleri ve sürücüler, benzer vakaların tekrarlanmaması için yetkililerden müdahale bekliyor.

Yetkililerden beklenen önlemler:

Olayın tekrarlanmaması ve riskin azaltılması için gerekli önlemlerin alınması talep ediliyor. Sürücüler ise geçici önlem olarak hızlarını azaltarak ve dikkatli seyrederek olası tehlikelere karşı tedbir alıyor. Yetkililerden sorunun kalıcı çözümü adına adımlar atılması bekleniyor.

ÇAYCUMA İLÇESİ İLE PERŞEMBE BELDESİ ARASINDAKİ KARA YOLUNDA BAŞIBOŞ HAYVANLARIN YOLA ÇIKMASI...

ÇAYCUMA İLÇESİ İLE PERŞEMBE BELDESİ ARASINDAKİ KARA YOLUNDA BAŞIBOŞ HAYVANLARIN YOLA ÇIKMASI SÜRÜCÜLER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kurupelit yat limanında dip tarama ile yosun ve koku sorununa çözüm
images

Bingöl'ün eski askeri alanı şehirleşiyor: 350 dönümlük dönüşümün ilk adımı
images

Kentsel arama kurtarmada koordinasyon sınandı: Kastamonu'da habersiz tatbikat
images

Adana'da plastik ithalatı ve tesis yangınları mikroplastik tehdidini büyütüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor

Eyüpsultan’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Doğumun biçimi değil; sağlıklı bebek ve annenin güvende hissetmesi esas:

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı