Bingöl'ün eski askeri alanı şehirleşiyor: 350 dönümlük dönüşümün ilk adımı

dönüşümün ilk adımı atıldı:

Bingöl kent merkezinde yıllardır askeri kullanımda kalan 350 dönümlük alanda şehirleşme sürecinin ilk çalışmaları başladı. Yaklaşık 20 dönümlük bölüm, protokol dışı ve şartsız biçimde Bingöl Belediyesi’ne devredildi; devralınan alandaki duvar yıkım çalışmaları sürdürüyor. Belediye Başkanı Erdal Arıkan uygulama alanında incelemelerde bulundu ve projenin yol haritasını açıkladı.

ilk etap ve finansman yaklaşımı:

Belediye tarafından açıklanan plana göre dönüşüm dört ana etap halinde hayata geçirilecek. Birinci etap için gerekli kaynakların, devredilen 20 dönümlük alanın değerlendirilmesiyle oluşturulması hedefleniyor. Bu alanda yol ve kamusal alan düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından yeni ticaret alanları oluşturularak mevcut çarşının genişletilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor. Arıkan, projenin belediye bütçesine ilave yük getirmeyecek şekilde, saha içinden yaratılacak kaynaklarla etap etap ilerleyeceğini vurguladı.

kamusal alanlar, ulaşım ve hizmet kullanımı:

Toplam 350 dönümlük arazinin yaklaşık üçte ikisinin park, yeşil alan, eğitim, ibadet ve ortak kullanım sosyal alanlarına ayrılması öngörülüyor. Proje kapsamında yeni yollar ve kavşaklar ile alternatif ulaşım güzergahları planlanarak şehir merkezindeki trafik yükünün azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca dönüşüm planında eğitim, sağlık, sosyal yaşam, ticaret ve konut alanları bütüncül bir şehircilik anlayışıyla tasarlanacak. Yaklaşık 12 dönümlük bölüm ise Bingöl İl Özel İdaresi hizmetleri için ayrıldı.

belediye vizyonu ve kentin geleceği:

Başkan Erdal Arıkan yaptığı açıklamada alanın kente kazandırılmasının uzun süredir hedeflendiğini belirterek; "Yıllardır duvarların ve tel örgülerin ardında kalan bu büyük alan artık Bingöl’ündür, Bingöllünündür. Bugün yıkılan bu duvarlar yalnızca fiziki bir sınırı ortadan kaldırmıyor; şehrimizin önünde yepyeni bir alan açıyor. Bu adım bir son değil, çok büyük şehir dönüşümünün başlangıcıdır" ifadelerini kullandı. Arıkan ayrıca projenin "Modern şehircilik anlamında Bingöl’de Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünü sağlayacağız. Çünkü biz sadece bugünü değil, Bingöl’ün önümüzdeki 100 yılını inşa ediyoruz" sözleriyle amaçlanan ölçeği özetledi.

Halkın ortak kullanımına açılacak alanların etaplar halinde ve finansal sürdürülebilirlik gözetilerek hayata geçirilmesi, kentin sosyal dokusunu ve ekonomik hareketliliğini uzun vadede etkileyecek. Belediye yetkilileri önümüzdeki dönemde kamusal erişim, trafik düzenlemeleri ve ticari alan planlaması için detaylı etap takvimi ve uygulama projelerini paylaşacaklarını bildirdi.

Bingöl’de 350 dönümlük askeri alanda tarihi dönüşüm başladı