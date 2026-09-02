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Kurupelit yat limanında dip tarama ile yosun ve koku sorununa çözüm

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kurupelit Yat Limanı'nda 163 bin 263 m² alanda dip tarama başlattı; amaç müsilaj, yosunlaşma ve koku sorunlarını azaltmak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Kurupelit yat limanında dip tarama ile yosun ve koku sorununa çözüm

kurupelit yat limanı'nda dip tarama çalışmaları başladı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum ilçesi Körfez mevkisinde yürüttüğü çevre çalışmaları kapsamında Kurupelit Yat Limanında dip tarama çalışması başlattı. Çalışmanın amacı, deniz tabanında yıllar içinde biriken sedimentin temizlenmesiyle müsilaj, yosunlaşma ve koku sorunlarını kaynağında çözmek ve su kalitesini iyileştirmektir.

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Proje, Kurupelit Marina Dip Tarama ve Faydalı Kullanım Projesi adıyla toplam 163 bin 263 metrekarelik alanda uygulanıyor. Çalışmada günlük ortalama 2 bin 80 metreküp dip malzemesi çıkarılması hedefleniyor; proje tamamlandığında ise yaklaşık 345 bin metreküp sedimentin temizlenmesi planlanıyor. Bu müdahale ile denizin doğal dolaşımının güçlendirilmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

kıyı beslemesi ve çevreye katkı:

Çıkarılan malzemeler çevresel analizlerden geçirilerek değerlendirilecek. İncelemelerde uygun bulunan kumların, kıyı erozyonunun yaşandığı noktalarda kıyı besleme amacıyla kullanılması planlanıyor. Böylece plaj niteliğini kaybetmiş alanların yeniden canlandırılması ve kıyıların dalgalara karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

tekne güvenliği ve uzun vadeli etkiler:

Dip tarama sayesinde limandaki sediment birikimi azalacak ve teknelerin seyir güvenliği artacak. Proje, tek seferlik müdahale yerine birden fazla çevresel kazanımı eş zamanlı hedefleyerek bölgedeki sorunlara kalıcı çözümler sunmayı ve deniz ortamının sağlıklı yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ATAKUM İLÇESİ KÖRFEZ MEVKİSİNDE DENİZ YÜZEYİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇEVRE...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ATAKUM İLÇESİ KÖRFEZ MEVKİSİNDE DENİZ YÜZEYİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇEVRE ÇALIŞMALARININ ARDINDAN KURUPELİT YAT LİMANI’NDA DİP TARAMA ÇALIŞMASINI BAŞLATTI. ÇALIŞMAYLA DENİZ TABANINDA YILLAR İÇİNDE BİRİKEN SEDİMENTİN TEMİZLENEREK MÜSİLAJ, YOSUNLAŞMA VE KOKU GİBİ SORUNLARIN KAYNAĞINDA ÇÖZÜLMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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