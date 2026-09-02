Kağıtspor’un gençleri Türkiye ve Avrupa arenalarında kürsü kurdu

Kağıtspor altyapısı meyvelerini verdi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un genç sporcuları, hem ulusal hem de uluslararası arenalarda elde ettikleri derecelerle kulübün altyapı çalışmalarının karşılığını gösterdi. Mavi-beyazlı sporcular, Türkiye şampiyonalarından Avrupa organizasyonlarına uzanan süreçte toplam 7 altın ve 8 bronz madalya kazanarak dikkat çekti.

Kulüp, 17’si engelli branşı olmak üzere 48 branşta faaliyet gösteriyor. Bünyesinde 6 bin 450 sporcu (149’u engelli) bulunan Kağıtspor’ta, 267 sporcu milli düzeyde ülkeyi temsil ediyor ve çalışmalar 160 antrenörden oluşan bir teknik kadroyla yürütülüyor.

Su sporlarında ilk deneyimlerden madalya çıkarıldı:

Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’nda Kağıtspor’un genç isimleri ilk Türkiye şampiyonası deneyimlerini madalyayla taçlandırdı. Defne Deniz, Rengim Özeren, Meryem Nil Baş ve Sare İpek Memiş takım halinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Benzer şekilde Edirne’de 21-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Gençler Kürek Türkiye Şampiyonası’nda Elif Temiz ile Amine Hatun Yazıcı, U15 Kadınlar 2X kategorisinde mücadele edip Türkiye üçüncüsü oldu.

Güreşten haltere, ringlerden uluslararası sahnelere:

Mavi-beyazlı pehlivanlar Balıkesir 66. Kurtdereli Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde de kürsüye çıktı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2026 sezonunun 7. etabında Hasan Çakır Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde birinci olarak altın madalyaya uzanırken, Minik 1 Boy’da mücadele eden Hamza Ay üçüncülük elde etti.

Uluslararası başarılar arasında Emirhan Çetinkayanın performansı öne çıktı. Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli forma ile çıkan Çetinkaya, koparmada 123 kg, silkmede 151 kg kaldırarak organizasyonu 3 altın madalya ile tamamladı ve ay-yıldızlı formayla İstiklal Marşı’nı dinletti.

Rize’de 22-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenen U23 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda ise Kağıtspor’u temsil eden Sıla Biçil (65 kg), Fatmanur Çalgın (70 kg) ve Sinem Karakaş (80 kg) kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak kulübe üç bronz madalya kazandırdı.

Uluslararası puan getiren bir diğer başarı da taekwondocu Ceren Çetinelden geldi. 29-30 Ağustos’ta düzenlenen Uluslararası Riga Open Taekwondo Şampiyonası’nda 67 kg Büyük Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Çetinel, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar toplamayı sürdürdü.

Kağıtspor’un gençleri, saha içindeki sonuçların yanı sıra kulübün sistematik altyapı yatırımlarının meyvesi olarak öne çıkıyor; antrenör kadrosu ve çok branşlı yapılanma sayesinde yeni yetenekler Türk sporuna kazandırılmaya devam ediyor.

KAĞITSPOR’UN GENÇ SPORCULARI, FARKLI BRANŞLARDA ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE BAŞARILARINA YENİLERİNİ EKLEDİ. TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINDAN AVRUPA ARENASINA UZANAN ORGANİZASYONLARDA TOPLAM 7 ALTIN VE 8 BRONZ MADALYA KAZANAN MAVİ-BEYAZLI SPORCULAR, KULÜBÜN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI ORTAYA KOYDU.