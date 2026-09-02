Kentsel arama kurtarmada koordinasyon sınandı: Kastamonu'da habersiz tatbikat

tatbikatın amacı ve kapsamı:

Kastamonu'da gerçekleştirilen habersiz enkaz tatbikatı, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin değerlendirilmesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesini amaçladı. Tatbikat, müdahale ekiplerinin birlikte çalışma kabiliyetlerini artırmak ve mevcut müdahale planlarında yer alan eksiklikleri tespit ederek giderilmesini sağlamak üzere planlandı. Uygulama, dün akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar sürdü.

katılımcılar ve uygulama detayları:

Senaryo doğrultusunda hazırlanan bina göçmesi tatbikatına; AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, Jandarma Köpekli Arama Kurtarma Unsuru, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekibi, İl Özel İdaresi, Türk Kızılayı ve çeşitli arama kurtarma dernekleri katıldı. Tatbikat, 131 personel ve 37 araç ile yürütülerek enkazda arama ve kurtarma faaliyetleri, ekiplerin sevk ve idaresi, kurumlar arası iş birliği ile olay yeri yönetimine odaklandı.

gözlemler ve sonuçlar:

Tatbikat süresince ekiplerin olay yerine intikali, görev dağılımı, koordineli çalışma kabiliyetleri ve teknik donanım kullanımları gözlemlendi. Uygulamalar, müdahale kapasitelerinin pratikte test edilmesine olanak verdi ve kurumlar arası iletişim kanallarının etkinliği değerlendirildi. Yapılan gözlemler, mevcut planların işleyişi hakkında somut geri bildirimler sağladı.

Genel değerlendirme sonucunda tatbikatın, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve müdahale planlarında geliştirilecek alanların tespit edilmesi hedeflerine ulaştığı bildirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların atılması ve benzer uygulamaların sürdürülmesi planlanıyor.

KASTAMONU’DA ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİNİN AFETLERE MÜDAHALE KAPASİTESİNİ TEST ETMEK AMACIYLA HABERSİZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TATBİKAT, 131 PERSONEL TARAFINDAN BAŞARIYLA TAMAMLANDI.