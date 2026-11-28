Basın Ekspres'te tek arıza üç aracın karıştığı zincirleme kazaya yol açtı

Küçükçekmece'de gece yarısı meydana gelen zincirleme kazada, arıza yapan bir otomobilin sol şeritte durması zincirin ilk halkasını oluşturdu. Olay, Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Arkadan gelen ve çarpmanın merkezindeki araç 34 BPL 815 plakalı otomobildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil aniden sol şeritte arıza yapıp durdu. Arkadan gelen 34 BPL 815 plakalı sürücü arızalı aracı fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bu araç orta şeride savrularak önündeki iki araca daha çarptı ve üç aracın karıştığı zincirleme kaza oluştu.

Müdahale, kurtarma ve trafik düzenlemesi:

Kazada 34 BPL 815 plakalı otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışma sonucu sıkışan sürücü çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı; alınan bilgiye göre sürücünün sağlık durumu iyi.

Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nun İkitelli istikametinde sağ ve orta şerit bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE ARIZA NEDENİYLE SOL ŞERİTTE DURAN OTOMOBİLE ÇARPAN ARACIN SAVRULMASI SONUCU 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ. KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.