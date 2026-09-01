Başından vurulan Erdal Yücel hastanede yaşamını yitirdi

Malatya'da evinde silahla yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Doğanlar Mahallesi’ndeki bir ikamette saat 11.00 sıralarında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan 52 yaşındaki Erdal Yücel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yücel, ambulansta yapılan işlemlerin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı.

Adli işlem ve soruşturma:

Yücel’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olayın detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor; yetkililer, bulguların ve otopsi sonuçlarının ardından açıklama yapacak.

MALATYA AKÇADAĞ ŞEHİT GÖKHAN ASLAN DEVLET HASTANESİ