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Alanya'da jandarma operasyonunda 24 kök kenevir ve 2 kilo 642 gram esrar ele geçirildi

Alanya'da düzenlenen operasyonda Antalya İl Jandarma Komutanlığı, şüpheli A.K.'nin adresinde 24 kök kenevir ve 2 kilo 642 gram esrar ele geçirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da jandarma operasyonunda 24 kök kenevir ve 2 kilo 642 gram esrar ele geçirildi

operasyon detayları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli A.K.'nin ikametinde arama yapıldı.

bulgular ve el koyulan maddeler:

Arama sonucunda 24 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 642 gram kubar esrar ele geçirildi.

adli süreç:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

ANTALYA&#039;NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 24 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE 2 KİLO...

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 24 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE 2 KİLO 642 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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