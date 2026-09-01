Alanya'da jandarma operasyonunda 24 kök kenevir ve 2 kilo 642 gram esrar ele geçirildi

operasyon detayları:
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli A.K.'nin ikametinde arama yapıldı.
bulgular ve el koyulan maddeler:
Arama sonucunda 24 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 642 gram kubar esrar ele geçirildi.
adli süreç:
Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.
ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 24 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE 2 KİLO 642 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
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