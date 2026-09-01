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Soruşturmada 5. dalga: Gülistan Doku dosyasında tutuklu sayısı 30'a ulaştı

Gülistan Doku dosyasında beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'sinin tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi; Erzurum'da adli işlemler sürüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Soruşturmada 5. dalga: Gülistan Doku dosyasında tutuklu sayısı 30'a ulaştı

Gözaltılarda yeni tutuklamalar:

Gülistan Doku soruşturmasının beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisinin tutuklanmasıyla soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Şüpheliler Erzurum'a getirildi ve adli işlemler devam ediyor.

Şüphelilerin kimlikleri ve getirildikleri yer:

Operasyonda aralarında dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K., eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ. yer aldı. Ayrıca daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö., çocuklardan birinin eşi S.Ö. ile o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. de Erzurum'a getirildi.

Adli süreç ve mevcut durum:

Gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklandı, iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi; diğer altı şüpheliyle ilgili işlemler ise sürüyor. Dosya hâlen adli makamların değerlendirmesinde bulunuyor.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, 5. DALGA OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİDEN...

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, 5. DALGA OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİDEN 2'SİNİN TUTUKLANMASIYLA TUTUKLU SAYISI 30'A YÜKSELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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