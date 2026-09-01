Kastamonu'da jandarmadan kaçak tütün ve sahte içkiye yönelik operasyon

Operasyonun ayrıntıları:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, kent genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli faaliyetlere müdahale edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu kaçak tütün ve sahte içkiye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda 9 bin 160 adet tütün doldurulmuş makaron, 13 kilogram kıyılmış tütün, 20 adet sigara sarma aparatı ve 10 litre sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve malzemeler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kayıt altına alındı.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli hakkında işlem yapıldı ve gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KASTAMONU’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.