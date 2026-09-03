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Başiskele'de gönül ziyaretleri: Yasin Özlü vatandaşlarla buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ev ziyaretlerinde hasta, yaşlı ve umre dönüşü vatandaşların taleplerini dinledi, derneklerle projeleri görüştü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Başiskele'de gönül ziyaretleri: Yasin Özlü vatandaşlarla buluştu

ev ziyaretleri:

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe genelinde sürdürdüğü ziyaret programı kapsamında hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerinde geçmiş olsun dileklerini ileten Özlü, vatandaşlarla sohbet ederek günlük yaşam, sağlık ve hizmet taleplerini dinledi.

Görüşmelerde karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı; Özlü, yerel yönetimin erişilebilir hizmet sunma hedefi doğrultusunda iletilen öneri ve taleplerin kayda alındığını belirtti. Ziyaretler, hem moral hem de doğrudan iletişim kanalı oluşturma amacı taşıdı.

umre dönüşü ziyaretleri:

Umre ibadetini yerine getirip ilçeye dönen vatandaşlar da ziyaret edilen gruplar arasında yer aldı. Özlü, umre ziyaretçilerinin ibadetlerinin kabul olmasını dileyerek, bu kişilerin deneyimlerini dinledi ve toplumun manevi bağlarını güçlendirecek söyleşiler gerçekleştirdi.

hemşehri derneği buluşması:

Başkan Özlü ayrıca Başiskele Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar, geleceğe yönelik projeler ve hemşehri derneklerinin sosyal yaşama katkıları değerlendirildi.

Ziyaretler süresince vatandaşlardan gelen talep ve öneriler not edilirken, Özlü'nün mesajı birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik oldu. Belediye yönetimi, bu tür yüz yüze buluşmaları devam ettirerek yerel sorunlara yerinde ve hızlı çözüm üretmeyi hedefliyor.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLERDE HASTA VE YAŞLI...

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLERDE HASTA VE YAŞLI VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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