Nasrullah meydanı sağlıkla buluştu: halk sağlığı sokağı ücretsiz tarama ve bilgilendirme sundu

Halk Sağlığı Haftası kapsamında kuruldu

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nasrullah Meydanı'nda halk sağlığı sokağı oluşturdu. Açılan stantlarda vatandaşlara ücretsiz tansiyon, kan şekeri, karbonmonoksit ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı; kanser taramaları da sahada gerçekleştirildi.

Sunulan testler ve bilgilendirme:

Stantlarda sadece tarama yapılmakla kalınmadı, aynı zamanda obezite, fiziksel aktivite, hastalıklarda beslenme, diyabet, hipertansiyon, gebe okulu, kalp sağlığı ve aile hekimliği sistemi konularında da bilgilendirme verildi. Ayrıca bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, sigarayı bırakma, kanser taramaları ve organ bağışı hakkında vatandaşlara rehberlik sağlandı.

Uzman sağlık personelinin gerçekleştirdiği taramalar yoğun ilgi gördü ve alana gelenlerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı. Vatandaşlar kısa sürede temel sağlık göstergilerini öğrenme ve gerekli yönlendirmeyi alma imkânı buldu.

Katılım, iş birliği ve yerel yetkililerin ziyareti:

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da halk sağlığı sokağını ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Alanda Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi'nin de standı yer aldı ve gönüllüler kan bağışında bulundu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emire Er, haftanın bu yılki sloganının "her gün halk sağlığıdır" olduğunu belirterek, açılan stantlarda kronik hastalık taramaları ile hareketli yaşam ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Dr. Er, gebe poliklinikleri aracılığıyla daha sağlıklı anne ve dolayısıyla daha sağlıklı nesiller hedeflediklerini vurguladı.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi'nden görevli Dr. Hamza Hodzic, kan bağışının önemine dikkat çekti ve bugün için bağış sayısının az olduğunu ancak zamanla artmasını umduklarını anlattı. Hodzic, Nasrullah Meydanı'nda 2-3 haftada bir stant kurarak kan bağışını teşvik etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Seydiler'den gelen Hatice Kıvrak, tesadüfen stantları gördüğünü, tansiyon ve şeker ölçümlerini yaptırdığını ve kanser taraması ile aile hekimliği hakkında bilgi aldığını belirtti. Aile geçmişinde hipertansiyon ve diyabet bulunan Kıvrak, düzenli taramanın önemine vurgu yaptı.

Halk sağlığı sokağı, hem ücretsiz taramalar hem de kapsamlı bilgilendirme faaliyetleriyle kent merkezinde sağlık farkındalığını artırmayı hedefledi. Sağlık kurumları, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve vatandaşların düzenli kontrol yaptırmasının önemini yineledi.

KASTAMONU VALİSİ MEFTUN DALLI DA 'HALK SAĞLIĞI SOKAĞI'NI ZİYARET EDEREK YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.