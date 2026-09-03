Nilüfer’de sağlık hakkı odağında üç günlük halk sağlığı etkinliği

Nilüfer Belediyesi tarafından koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırma amacıyla düzenlenen 3. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri, Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde başladı. Etkinlik 3-4-5 Eylül tarihlerinde halka açık ve ücretsiz hizmetlerle sürüyor. Program, kentte sağlık bilincini güçlendirmeyi, erken tanı olanaklarını artırmayı ve toplumun dezavantajlı kesimlerine doğrudan ulaşmayı hedefliyor.

etkinlikte sunulan hizmetler ve program içeriği:

Üç gün boyunca katılımcılara işitme testi, göz taraması, vücut kitle indeksi ölçümü ve skolyoz kontrolü gibi taramalar ücretsiz olarak sunuluyor. Bunun yanında uzman hekim ve sağlık çalışanlarının katılımıyla bilgilendirici seminerler, atölyeler ve söyleşiler gerçekleşiyor. Etkinlik, hem bireysel sağlık taramalarına erişimi kolaylaştırıyor hem de halkı koruyucu sağlık uygulamaları konusunda bilinçlendiriyor.

belediye çalışmaları ve başkanın vurgu ve projeleri:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir açılış konuşmasında sağlığa erişimi temel bir insan hakkı olarak tanımladı ve belediyenin kaynaklarını doğrudan halk yararına kullandıklarını vurguladı. Başkan Özdemir, sağlık, konut ve eğitimin piyasa koşullarına bırakılamayacağını ifade ederek belediyenin sürdürdüğü hizmetleri anlattı. Konuşmada öne çıkan noktalar arasında Türkiye'de yatılı Alzheimer merkezi bulunan tek belediye olmaları, dezavantajlı yurttaşlar için Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin çalışmaları ve Bursa Kanserle Savaş Derneği Moral Evi ile ailelere verilen destek yer aldı.

Özdemir ayrıca belediyenin son dönemdeki saha uygulamalarına ilişkin somut veriler paylaştı: 7 Nisan'dan bu yana sağlık merkezlerine gidemeyen bin 294 hastaya evde sağlık hizmeti ulaştırıldı; 10 Şubat'ta başlatılan Anne Taksi uygulamasıyla 6 ayda 2 bini aşkın hamile ve 0-2 yaş aralığındaki kadın güvenle kontrollerine taşındı. Yeni başlatılan Nilüfer95 projesi ise adını 36 aylık çocukların ortalama boyu olan 95 santimetreden alıyor ve gebeliğin 7. ayından çocuğun 3 yaşına kadar ailelerle birlikte kapsamlı destek sunuyor. Belediye, hedef olarak mevcut bin civarındaki kreş kapasitesini yeni yatırımlarla 5 bin civarına yükseltmeyi açıkladı.

sağlıklı kent ve çevre vurgusu:

Başkan Özdemir etkinlik konuşmasında sağlıklı bir kentin yalnızca tıbbi hizmetlerle sağlanamayacağını, çevrenin ve doğanın korunmasının da halk sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Nilüfer'in kontrolsüz büyüme ve sanayi baskılarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Özdemir, katı atık tesisleri, taş ocakları, tarım alanlarını hedef alan sanayi genişlemeleri ve çimento fabrikası girişimlerine karşı direnç gösterdiklerini aktardı.

uzmanlardan değerlendirme:

Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, yerel yönetimlerin koruyucu sağlıkta üstlendiği rolü önemseyerek Nilüfer Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları kanser taramaları için kente taşıma ve sağlık profesyonelleriyle köylere erişim sağlamasını örnek bir model olarak nitelendirdi. Türkkan, yüksek bütçeli ve işletmesi zor sosyal yatırımların, örneğin Alzheimer Hasta Konuk Evi'nin sürdürülmesinin büyük bir kamu hizmeti olduğunu söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu ise üniversite ile yerel yönetimin ortak çalışmalarının sahadaki karşılığını vurguladı; sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çeken yurttaşların doğrudan evlerinde ziyaret edilerek hizmet almasının uygulamadaki önemine dikkat çekti.

3. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri, Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'ndeki ücretsiz tarama ve bilgilendirme programlarıyla 5 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek. Etkinlik, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırma ve toplum sağlığı bilincini artırma çabalarının yereldeki somut bir örneği olarak sunuluyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ 3. NİLÜFER HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ, DR. CEYHUN İRGİL SAĞLIK MÜZESİ’NDE BAŞLADI. ÜÇ GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ SAĞLIK KONTROLLERİ, ATÖLYELER VE SÖYLEŞİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK PROGRAMIN AÇILIŞINDA KONUŞAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR; SAĞLIĞIN TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLDUĞUNU VURGULAYARAK BELEDİYENİN SAĞLIK HİZMETLERİNİ, KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK PROJELERİNİ VE KENTİN DOĞASINI KORUMA KARARLILIĞINI ANLATTI.