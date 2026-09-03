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Hisarcık'ta ebeyle kapsamlı takiplerle annelik yolculuğu güçlendiriliyor

Hisarcık Toplum Sağlığı Merkezi, 'Her Gebeye Bir Ebe' ile gebelikten lohusalığa kadar birebir takip, ev ziyareti ve gebe okulu hizmeti sağlıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hisarcık'ta ebeyle kapsamlı takiplerle annelik yolculuğu güçlendiriliyor

Hisarcık'ta ebe desteği sahada devam ediyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ebeleri, gebelik sürecinden doğum sonrasına kadar anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik düzenli ve kapsamlı bir izleme yürütüyor. Sağlık Bakanlığı'nın Normal Doğum Eylem Planı çerçevesinde uygulanan 'Her Gebeye Bir Ebe' anlayışı, ilçede sahada aktif biçimde uygulanıyor.

Sahada birebir takip:

Uygulama kapsamında gebelere gebelik izlemleri, birebir danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunuluyor. Ebe koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarda telefon aramaları ile ihtiyaç takibi yapılırken, gerekli durumlarda koordinatör ebe tarafından ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretlerde anne adayının fiziksel durumu, bakım gereksinimleri ve bilgilendirme ihtiyaçları yerinde değerlendiriliyor.

Doğuma hazırlık ve kaygıların azaltılması:

Programın hedeflerinden biri, anne adaylarının doğuma ve doğum sonrası döneme bilinçli hazırlanmasını sağlamak; doğum sürecine ilişkin kaygıları azaltmak ve gerektiğinde sağlık hizmetlerine zamanında yönlendirmektir. Bu amaçla gestasyon boyunca rehberlik sağlanarak normal doğuma ilişkin doğru bilgi aktarılıyor ve aileler destekleniyor.

Doğum sonrası destek:

'Her Gebeye Bir Ebe' anlayışı doğumla bitmiyor; lohusa izlemleri ve lohusa ev ziyaretleri ile anne ve yenidoğanın sağlık durumu takip ediliyor. İzlem ziyaretlerinde emzirme, anne sütü, yenidoğan bakımı ve lohusalık dönemi konularında danışmanlık veriliyor, gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

Gebe okulu ve dijital rehberlik:

Anne adaylarının bilgi düzeyini artırmak için düzenlenen Gebe Okulu eğitimlerinde gebelik süreci, doğuma hazırlık, normal doğum, emzirme ve yenidoğan bakımı gibi başlıklarda kapsamlı içerik sunuluyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Annelik Yolculuğu mobil uygulaması tanıtılarak hafta hafta gebelik takibi, beslenme ve egzersiz önerileri, aşı hatırlatıcılar ve 0-2 yaş bebek gelişimi gibi kaynaklara erişim sağlanıyor.

Hisarcık Toplum Sağlığı Merkezi, gebelikten doğuma, doğumdan lohusalığa kadar her aşamada anne ve bebek sağlığını desteklemeyi, ailelerin doğru bilgiye ulaşmasını ve bu özel süreçte güvenli bir rehberlikle yanlarında olmayı sürdürüyor.

HİSARCIK’TA &quot;HER GEBEYE BİR EBE&quot; UYGULAMASIYLA ANNELİK YOLCULUĞU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

HİSARCIK’TA "HER GEBEYE BİR EBE" UYGULAMASIYLA ANNELİK YOLCULUĞU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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