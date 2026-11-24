Başkanın ziyaret programı:

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki eğitim kurumlarını ve emekli öğretmenleri ziyaret etti. Ziyaretlerin amacı, öğretmenlerle bir araya gelerek onların görüş ve taleplerini yerinde dinlemek ve emeklerine teşekkür etmekti.

Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyareti:

Özlü, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan ile birlikte Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet eden Başkan Özlü, öğretmenlerin talep ve düşüncelerini dinledi.

Görüşmede eğitim-öğretim sürecine dair ihtiyaçlar ve sahadan gelen öneriler ele alındı. Özlü, öğretmenlerin mesleki katkılarına vurgu yaparak tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Emektara vefa:

Program kapsamında Özlü, ilçenin en yaşlı emekli öğretmenlerinden 90 yaşındaki Zülhan Çokderin'i evinde ziyaret etti. Çokderin ile uzun yıllara dayanan eğitim tecrübesi üzerine sohbet eden Özlü, kendisine sağlık ve afiyet dileklerini iletti.

Başkan Özlü, görevdeki ve emekli tüm öğretmenlere teşekkür ederek öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, gelecek nesillerin yetişmesinde üstlenilen sorumluluğun önemini vurguladı ve eğitimcilerin çalışmalarında başarılar diledi.

ÖZLÜ, İLÇENİN EN YAŞLI EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNDEN 90 YAŞINDAKİ ZÜLHAN ÇOKDERİN'İ EVİNDE ZİYARET ETTİ.