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Başiskele’de sağanakta bot ve sırtla kurtarma sahneleri

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde etkili sağanakta alt geçit ve sokaklarda mahsur kalanlar, ISAR, itfaiye ve Büyükşehir ekiplerinin bot ve sırtla müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:10

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başiskele’de sağanakta bot ve sırtla kurtarma sahneleri

Başiskele’de sağanakta bot ve sırtla kurtarma sahneleri

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı verilen kentte ekipler, suyla kaplanan noktalarda kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

kurtarma çalışmaları:

Seymen bölgesinde suyla dolan alt geçitte bir aracın mahsur kaldığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ISAR, itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada bulunan vatandaşları botlarla güvenli bölgeye çıkardı. Aynı bölgede başka sokaklarda da botlarla tahliyeler gerçekleştirildi.

etkiler ve müdahale koordinasyonu:

Kocaeli Valiliği koordinesinde ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlar, yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı aralıksız çalıştı. İlçede bazı araçların suyla kaplanan yollarda mahsur kaldığı, ekiplerin bu araçlara müdahale ederek güvenli bölgelere intikal sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca başka bir noktada mahsur kalan bir vatandaş, görevli personel tarafından sırtında taşınarak kurtarıldı. Bu görüntüler, bölgede yaşanan müdahalelerin hem botla hem de yakın temas gerektiren yöntemlerle yürütüldüğünü gösterdi.

Ekiplerin çalışması sonrası bölgede tahliyelerin sürdüğü, acil durumlara yönelik koordinasyonun Kocaeli Valiliği öncülüğünde devam ettiği belirtildi. Yerel birimlerin erken müdahalesiyle olası daha büyük zararların önlendiği gözlemlendi.

BAŞİSKELE İLÇESİNDE SAĞANAK NEDENİYLE ALT GEÇİTTE VE BİR SOKAKTA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BOTLARLA...

BAŞİSKELE İLÇESİNDE SAĞANAK NEDENİYLE ALT GEÇİTTE VE BİR SOKAKTA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BOTLARLA KURTARILIRKEN, BAŞKA BİR NOKTADA MAHSUR KALAN BİR VATANDAŞ DA GÖREVLİ TARAFINDAN SIRTINDA TAŞINARAK GÜVENLİ BÖLGEYE ULAŞTIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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