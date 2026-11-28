uzman uyarısı:

Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Nalcı Savaş, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterdiğini ve basit görülen soğuk algınlığı tablosunun bazı durumlarda zatürre (pnömoni) ile sonuçlanabileceğini belirtiyor. Soğuyan hava ve daha fazla kapalı mekânda zaman geçirilmesi virüs ve bakterilerin yayılımını kolaylaştırıyor; bu nedenle şikâyetlerin süresi ve şiddeti önem kazanıyor.

belirtiler ve hangi durumlarda dikkat edilmeli:

Savaş, pnömoninin ateş, üşüme, titreme, halsizlik, eklem ağrısı, öksürük, sarı-yeşil ya da kanlı balgam ve göğüs ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini, bu bulgulardan birkaçı ya da tamamının görülebileceğini vurguluyor. Özellikle belirtilerin uzaması veya giderek şiddetlenmesi durumunda hastalığın basit bir soğuk algınlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor. Şiddetli öksürük, hırıltı, göğüste baskı hissi ve nefes almakta zorlanma durumlarında göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması öneriliyor.

kimler daha yüksek risk altında:

Uzman, yalnızca grip virüsü değil, pnömokok bakterisi ve özellikle alt solunum yollarını etkileyen RSV virüsünün de kış aylarında önemli tehdit oluşturduğunu belirtiyor. 65 yaş üstü bireyler, bebekler, sigara kullananlar ile kalp hastalığı, diyabet, astım ve KOAH gibi kronik rahatsızlığı olanların; ayrıca kortizon ve bazı romatizmal hastalık ilaçları gibi bağışıklığı baskılayan tedavileri kullanan kişilerin daha savunmasız olduğunu ifade ediyor.

korunma ve aşılar:

Dr. Savaş, solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede hem tedavi hem de önlemenin önemli olduğunu, aşılamanın koruyucu sağlık açısından kritik rol oynadığını söylüyor. Pnömokok ve RSV aşıları özellikle risk grubundaki bireylerde enfeksiyonların ağır seyretme ve ciddi komplikasyonlara yol açma riskini azaltmaya yardımcı oluyor; aşı gerekliliği ve zamanlaması kişinin yaşı, sağlık durumu ve risk faktörleri göz önünde bulundurularak hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Ayrıca günlük hayatta düzenli el yıkama, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve sigara, elektronik sigara ve nargile kullanımından kaçınma gibi önlemler hastalıklardan korunmada etkili. Alkol tüketiminden uzak durmak ve belirtiler ortaya çıktığında sağlık kuruluşlarına zamanında başvurmak da erken müdahale açısından önem taşıyor.

Dr. Nazan Nalcı Savaş, kış döneminde solunum yolu şikâyetlerini hafife almama çağrısını yineleyerek erken değerlendirme ve gerektiğinde uzman başvurusu sayesinde ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilebileceğini hatırlatıyor.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. NAZAN NALCI SAVAŞ