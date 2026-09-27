Fenerbahçe'nin mali rotası: dört ayda 190 milyon euro kaynak üretildi

Mali genel kurulda öne çıkanlar:

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün son dönemdeki finansal durumunu ve gelecek projelerini anlattı. Yıldırım, üyeleri kulübe sahip çıkmaya çağırarak geçmiş dönemin uygulamalarını eleştirdi ve yönetimin önceliklerini sıraladı.

kaynak üretimi ve gelir tablosu:

Başkan Yıldırım, yönetimin ilk dört ayında kulübe 190 milyon euro civarında kaynak ürettiklerini belirtti. Toplam gelir kalemleri şu şekilde aktarıldı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 26 milyon euro, sporcu bonservislerinden 3,6 milyon euro, şahıslardan gelen katkılar 40 milyon euro, kombine geliri 30 milyon euro, loca geliri 10 milyon euro, sponsorluk/reklam 16 milyon euro, stopaj iade 5 milyon euro, Fenerium 12 milyon euro ve faiz geliri 1 milyon euro. Buna göre gelir toplamı 149 milyon euro olarak hesaplandı; diğer kalemlerle birlikte toplam 197 milyon 454 bin 995 euro seviyesine ulaştı.

Yıldırım, toplam içinde 7 milyon 189 bin 953 euro'nun önceki dönemin kulübe bıraktığı para olduğunu vurguladı ve 'Biz 4 ayda 190 milyon euro para oluşturmuşuz' ifadesini kullandı. Yönetimin kulübün giderlerinin toplamını ise 22 milyon 502 bin euro olarak açıkladı. Ayrıca, göreve gelindiğinde hemen ödenmesi gereken 43 milyon euro tutarında yükümlülük bulunduğu, vadesi geçmiş bekleyen ödemelerin 48 milyon 783 bin 892 lira olduğu söylendi.

Eski futbolculara ilişkin borçlardan söz eden Yıldırım, pazartesi günü imzaladığı ve ödemek üzere olduğu 24 milyon euro'luk kalemi aktardı ve '10 Ekim'e kadar yatırmazsak UEFA'dan lisansı alamıyoruz' uyarısında bulundu. Ayrıca oyuncu maaşları ve menajer borçları hakkında, oyunculara 100 milyon euro maaş ödeneceği ve menajerlere 35 milyon euro borç bulunduğunu belirtti.

tesisler, projeler ve tüzük değişiklikleri:

Yıldırım, gelecek dönem yatırımlarına ilişkin hedefleri de paylaştı. Ataşehir'den 100 milyon euroya yakın gelir beklendiğini, bu paranın tüzüğe konularak doğrudan borç kapatmada kullanılacağını söyledi. 11. maddeyle geçmişte malların satılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğunu, kendisinin satışı kaldırdığını ve kulübün mallarının satışının kısıtlanacağını vurguladı.

Samandıra Tesisleri'yle ilgili olarak iki ana parsel bulunduğunu, 15 bin metrekarelik kısmın kulüp tarafından satın alınmasının hedeflendiğini, alınacak kaynağın sponsorluk gelirlerinden sağlanacağını aktardı. Kenan Evren Lisesi projesine ilişkin olaraksa 2002'de Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın uzadığı ve bugüne kadar sonuç alınamadığı, bu alana proje yapılması için adım atılacağını belirtti.

Maltepe Akademisi için 2018'de tahsis edilen arazide planlanan projenin uygulanmasının istendiğini, alanda 6 çim saha ve 5 bin kişilik bir statın yapılacağını, Mart-Nisan aylarında 6 sahanın bitmiş şekilde Fenerbahçe'nin kullanımına verileceğini söyledi. Dereağzı Metin Aşık Tesisleri'nin yıkım sürecinde olduğunu ve önceki proje doğrultusunda yeniden inşa edileceğini, stadyumun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılacağını ekledi. Projelerin Ankara'da imza aşamasında olduğu ve kasım ayında dışarıdan inşaatın başlayacağı ifade edildi.

vergi iddiası ve yönetim yetkisi:

Başkan Yıldırım, kulübün devlete ödediği vergilere de değindi. Fenerbahçe'nin 1998-2017 döneminde ve 2018-2026 döneminde ödediğini belirttiği toplamların birleşimiyle 814 milyon 419 bin 731 dolar vergi ödediğini, bunun belgelerle mevcut olduğunu söyledi ve diğer kulüplerin de vergilerini açıklamasını beklediklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca 'Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin Hazine'ye ait 14.934 m2lik kısmının satın alınmasına ilişkin yönetimin yetkilendirilmesi maddesi oylandı. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Peker'in sunumunun ardından madde, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun oylamaya sunmasıyla oy çokluğuyla kabul edilerek yönetim kuruluna yetki verildi.

Genel kurulda aktarılan veriler ve projeler, yönetimin önümüzdeki dönemde hem borç kapatma hem de altyapı ve tesisleşme önceliklerine odaklanacağını göstermesi bakımından öne çıktı. Yıldırım, sözlerini verdiği hedefleri yerine getirerek görevi bırakacağını da ifade etti.

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