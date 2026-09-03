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Başkan Nuri Arslan'dan incirci ziyaretleri: ihracat ve fuar vurgusu

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, incir işletmelerini ziyaret ederek sektörün sorunları, ihracat fırsatları ve yurt dışı fuar desteğini konuştu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Berk Doğan

Başkan Nuri Arslan'dan incirci ziyaretleri: ihracat ve fuar vurgusu

Nazilli Ticaret Odası'ndan sezon ziyaretleri:

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, her yıl gelenek haline getirdiği incir sezonu iş yeri ziyaretlerine bu yıl da devam etti. Ziyaretlerde, bölgeye özgü önemli bir ürün olan incir sektörünün güncel durumuna dair değerlendirmeler yapıldı ve işletmelerin öncelikli ihtiyaçları dinlendi.

Sektör değerlendirmesi:

Arslan, ziyaretlerde sektör temsilcileri ile bir araya gelerek incir sektörünün sorunları, yapılması gereken çalışmalar ve ihracat faaliyetleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Bölgedeki incir işletmelerinin büyük bir bölümünün düzenli ihracat gerçekleştirdiğini belirten Arslan, bu işletmelerin ülkeye döviz kazandırdığını ve yerel ürünlerin katma değerini yükselttiğini vurguladı.

Başkan Arslan, oda kayıtlı işletmelerin bekasının oda için öncelikli olduğunu ifade ederek, sezon başında yapılan ziyaretlerin hem işletmelerin mevcut sıkıntılarını tespit etmeye hem de çözüm yolları üretmeye hizmet ettiğini söyledi.

Yurt dışı fuar destekleri:

Arslan ayrıca, Nazilli Ticaret Odası olarak yurtdışı tanıtım çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. Açıklamasında, oda olarak Almanya Anuga ve Fransa Sial gibi büyük gıda fuarlarında stant açtıklarını; üyelerin doğrudan yabancı alıcılarla görüşme fırsatı bulduğu ve ürünlerin tanıtımının sağlandığını aktardı.

Bu fuar organizasyonlarının, daha önce ihracat yapamayan birçok üyeyi yabancı alıcılarla buluşturarak ihracatçı konumuna taşıdığına dikkat çeken Arslan, yapılan çalışmanın üyelerin pazar erişimini genişlettiğini belirtti.

İncir işletmesi sahipleri, ziyaret ve sağlanan destekler için Nuri Arslan ve Nazilli Ticaret Odası'na teşekkür etti. İşletme temsilcileri, yurt dışı fuarlarda oda adına açılan stantların yeni pazarlar ve alıcılarla doğrudan temas kurma açısından büyük fırsat sunduğunu ifade etti.

BAŞKAN ARSLAN VE VEKİL ÖZMEN, İNCİR TÜCCARLARI İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN ARSLAN VE VEKİL ÖZMEN, İNCİR TÜCCARLARI İLE GÖRÜŞTÜ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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