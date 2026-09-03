Teknolojiyle göğüs açmadan kapatılan kalp deliği hastaya yeni hayat verdi

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, daha önce mekanik aort kapak değişimi ve koroner bypass geçirmiş olan 48 yaşındaki Ziya Özer'in kalbinde ameliyat sonrası gelişen deliği, açık kalp ameliyatına gerek kalmadan kapatıldı. Operasyon, Türkiye'de bu koşullarda uygulanan ilk perkütan anjiyografik yöntem olarak kayda geçti.

hastanın öyküsü ve tanı:

4 çocuk babası olan Özer, nefes darlığı ve efor intoleransı şikâyetiyle başvurdu. Yapılan tetkikler, hastanın yaklaşık 7 yıl önce geçirdiği mekanik aort kapak değişimi ve koroner arter bypass cerrahisi sonrası ventriküler septal defekt (VSD) adı verilen bir deliğin oluştuğunu gösterdi. Buna bağlı olarak hastanın kalp performansı, yaklaşık yüzde 60'tan yüzde 40 seviyelerine gerilemişti. Kalbin yeniden açık ameliyatla onarılmasının riskli bulunması üzerine ekip, göğsü açmadan kapatma seçeneğini değerlendirdi.

kapalı anjiyografik yöntem ve operasyonun ayrıntıları:

İşlem; Erişkin Kardiyoloji'den Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, Pediatrik Kardiyoloji'den Doç. Dr. Münevver Tuğba Temel ve Anesteziyoloji'den Uzm. Dr. Şevki Sarı'nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Başhekim Prof. Dr. Ahmet Ulaşan, yapılan literatür taramasına göre dünyada benzer vaka sayısının sınırlı—yaklaşık 5 ile 10 arasında—olduğunu aktardı.

Ekibin karşılaştığı başlıca zorluk, hastanın daha önce yerleştirilen mekanik aort kapağıydı; bu yapı, hem deliğe ulaşımı hem de görüntülemeyi güçleştiriyordu. Bu nedenle işlem öncesi hastaya detaylı bir kardiyak tomografi çekildi ve ölçümler bu görüntüler üzerinden yapıldı. Doç. Dr. Barış, deneyimlerine dayanarak mekanik kapağı güvenle geçtiklerini, deliğe uygun cihazı yerleştirip başarıyla kapattıklarını belirtti ve "İşlem yaklaşık 1,5 saat sürdü." dedi.

Operasyon sonrası takiplerde, hastanın kalp çalışma oranı yaklaşık bir ay içinde tekrar yüzde 60 seviyelerine çıktı. Barış, perkütan VSD kapatma işleminde başarısızlık halinde hastanın açık kalp cerrahisine dönmek zorunda kalabileceğini ancak bu teknik sayesinde ikinci bir açık ameliyata gerek kalmadığını vurguladı.

ekip çalışması ve uygulamanın önemi:

Prof. Dr. Ahmet Ulaşan, işlemin multidisipliner bir konsensüs sonucu gerçekleştirildiğini, merkezdeki ileri teknoloji ve deneyimli kadronun bu sonucu mümkün kıldığını söyledi. Ulaşan, yöntemin diğer benzer vakalar için de umut olacağını ve ekip olarak bu tür kapalı işlemlere devam edeceklerini belirtti.

Hastanın kendisi Ziya Özer, ameliyat öncesi yürüyememe ve nefes darlığı şikâyetlerinin gerilediğini, şimdi dört kat merdiveni rahatça çıktığını ifade etti ve yöntemi diğer hastalara tavsiye etti. Özer, hastane personeline ve ekibe teşekkür ederek, operasyondan sonra yaşam kalitesinin belirgin şekilde iyileştiğini söyledi.

Sonuç olarak, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu kapalı anjiyografik müdahale, mekanik aort kapağı bulunan bir hastada VSD'nin perkütan olarak kapatılmasını sağlayarak Türkiye'de bir ilke imza attı ve hastaya açık ameliyata gerek kalmadan yeni bir yaşam şansı sundu.

Türkiye'de bir ilk: Açık kalp ameliyatı olmadan kalbindeki delikten kurtuldu