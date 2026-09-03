Kılıçlar soğanı tarladan sofraya: kadınların emek dolu hasadı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde, geçmişi yaklaşık bir asra dayanan coğrafi işaretli Kılıçlar soğanının hasadı başladı. Bölgenin ata tohumundan üretilen ve kendine özgü aroması ile yüksek pirüvik asit içeriğiyle öne çıkan ürün, Türkiye Patent ve Marka Kurumu başvurusu sonrası Ekim 2017'de tescillendi. Hasat döneminde tarladan sofraya uzanan süreçte mevsimlik tarım işçilerinin rolü belirleyici oluyor.

Mevsimlik işçilerin günlük mesaisi:

Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen kadınlar, sökülen soğanları önce temizliyor, ardından boylarına göre ayırıp torbalıyor. Çalışma günleri güneş altında saatlerce sürüyor; işin ritmi söküm, temizlik, sınıflandırma ve paketleme şeklinde ilerliyor. Mevsimlik tarım işçisi Neslihan Kabadayı (64) günlerini tarlada geçirdiklerini ifade ederek, iş akışını şöyle özetliyor: soğan sökülüyor, temizleniyor, boylarına göre ayrılıp torbalanıyor ve bir saatlik mola veriliyor.

Nevriye İri (54) yaklaşık 10-15 yıldır bu tarlarda çalıştığını belirtiyor ve bu işin sabit bir iş olmadığını, mevsimlik olarak sürdürüldüğünü vurguluyor. Bir diğer emekçi Zeliha Sıtkı (50) ise günlük işçilikle aile bütçesine katkı sağladıklarını, gerektiğinde orman işçiliğiyle birlikte tarlalarda da çalıştıklarını anlatıyor.

Üretim döngüsü ve beklentiler:

Kılıçlar soğanının üretimi yılın başlarında başlıyor. Üretim süreci Şubat ve Mart aylarında dikimle başlıyor; Nisan ve Mayıs aylarında yabancı ot temizliği yapılıyor. Yaz sonunda olgunlaşan soğanların sökümü Eylül ayından itibaren gerçekleştiriliyor. Üreticiler bu yılı verimli geçirmeyi umuyor; hasadın saha çalışmalarına göre yaklaşık 20 gün sürdüğü belirtiliyor.

Üretici Şenol Meşe köyün toprak yapısının soğana özgü bir nitelik kazandırdığını vurguluyor. Meşe, bu soğanın atalarından gelen inanışa göre damar sertliğine, kalbe ve romatizmal rahatsızlıklara iyi geldiğinin söylendiğini belirtiyor. Bu yıl dönüm başına 4-5 ton verim bekleyen Meşe kendi arazisinde 20 dönüm soğan ektiğini ve toplamda yaklaşık 70-80 ton ürün kaldırmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Üreticiler ürünlerini pazarda kilogramı yaklaşık 30 liradan alıcı buluyor. Hasat döneminde tarlada yoğun emek veren mevsimlik işçiler ise kazandıkları günlük yevmiyeyle aile bütçelerine katkı sağlıyor; bu gelir birçok aile için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor.

Kılıçlar köyündeki üretim geleneği, ata tohumu kullanımı ve coğrafi işaret tescili, ürüne yerel bir kimlik ve pazarda fark yaratma imkânı sağlıyor. Hasat süreci tamamlandığında soğanın hem bölge ekonomisine hem de aile ekonomilerine katkısı gözle görülür hale geliyor.

KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE GEÇMİŞİ YAKLAŞIK BİR ASRA DAYANAN COĞRAFİ İŞARETLİ KILIÇLAR SOĞANININ HASADI BAŞLADI