adana’nın ihracatı ağustosta ivme kazandı: ilk sekiz ayda yüzde 13,9 artış

Adana’nın Ağustos performansı ve yılın ilk sekiz ayı:

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 Ağustos ayı verilerini değerlendirerek kentin dış ticaretteki toparlanma sinyallerini açıkladı. Buna göre Adana, Ağustos ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,7 artırarak 281 milyon 125 bin dolar seviyesine çıkardı. Yılın ilk sekiz ayında ise ihracat yüzde 13,9 artışla 2 milyar 244 milyon 740 bin dolar olarak kaydedildi.

Kıvanç, küresel ekonomideki belirsizliklere ve artan maliyet baskılarına rağmen bu yükselişin Adana sanayisinin üretim ve ihracat dayanıklılığını gösterdiğini vurguladı. Açıklamada, kentteki sanayici ve ihracatçıların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü koruduğu ve Adana’nın üretim altyapısının sürdürülebilir büyümeye uygun olduğu belirtildi.

ülke bazlı dağılım ve öncelikli pazarlar:

Ağustos ayında Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülke Irak olurken, ihracat tutarı 31 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşti. Irak’ı 23 milyon 300 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 19 milyon 100 bin dolar ile Fransa takip etti. Başkan Kıvanç, bu dağılımın Adana ihracatının farklı coğrafyalara yayılan bir pazar ağına sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ocak-Ağustos dönemi verilerinde ise Adana’nın en fazla ihracat yaptığı ülkenin 166 milyon dolar ile İspanya olduğu, onu 157 milyon 100 bin dolar ile Irak ve 151 milyon 400 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletlerinin izlediği kaydedildi. Kıvanç, mevcut pazarlardaki payın artırılması ve yeni pazarlara açılmanın öncelik olacağını belirtti.

sektörel görünüm ve lider sektörler:

Sektörel bazda Adana ihracatında liderliğini sürdüren alan kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Ağustos ayında kimya sektörü 82 milyon 100 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, tekstil ve hammaddeleri 40 milyon 900 bin dolar ve otomotiv endüstrisi 35 milyon 200 bin dolar ile takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde kimya sektörü 593 milyon 200 bin dolar ile liderliğini korurken, tekstil ve hammaddeleri 356 milyon 700 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ise 242 milyon 800 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu veriler, Adana’nın üretim altyapısının hem çeşitlendiğini hem de katma değer üretebildiğini gösteriyor.

Kıvanç, sektörlerin performansının istihdam ve üretime doğrudan katkı sağladığını belirterek ihracatçılara ve çalışanlara teşekkür etti. Ayrıca, Adana’nın ihracatını daha yukarı taşımanın, katma değerli üretimi artırmanın ve küresel pazarlarda rekabet gücünü güçlendirmenin ortak hedefleri olduğunu ifade etti.

ADASO yönetimi, önümüzdeki dönemde hem mevcut pazarlardaki payı artırmayı hem de yeni pazar arayışlarıyla ihracat çeşitliliğini genişletmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kıvanç, bu hedeflere ulaşmak için üretim, yatırım ve ihracat odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

Sonuç olarak, Adana’nın 2026 yılı Ağustos ayı ve Ocak-Ağustos dönemi verileri, kent sanayisinin küresel dalgalanmalara rağmen rekabetçi kalabildiğini ve ihracatta istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ortaya koyuyor.

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ KIVANÇ, ADANA’NIN AĞUSTOS AYINDA BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 15,7 ARTIŞLA 281 MİLYON 125 BİN DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ, OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İSE İHRACATIN GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 13,9 ARTARAK 2 MİLYAR 244 MİLYON 740 BİN DOLARA ULAŞTIĞINI SÖYLEDİ.