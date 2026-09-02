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Başkan Özlü'den Düzcespor'a moral ziyareti ve yönetimle istişare

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzcespor tesislerini ziyaret ederek futbolculara moral verdi; yönetimle kulübün hedefleri ve geleceğini görüştü.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başkan Özlü'den Düzcespor'a moral ziyareti ve yönetimle istişare

Başkan Özlü'den Düzcespor'a moral ziyareti ve yönetimle istişare

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'un antrenmanı öncesinde kulüp tesislerini ziyaret ederek takım oyuncularıyla bir araya geldi. Ziyaret, hem sahadaki performans için moral vermeyi hem de kulübün gelecek planlarına ilişkin doğrudan iletişim kurmayı amaçladı.

Antrenman öncesi buluşma:

Başkan Özlü, tesislerde takım kaptanı Ersin Aydın ve diğer futbolcularla sohbet etti, yeni sezon için başarı dileklerini iletti. Görüşmede oyuncuların motivasyonunun güçlendirilmesine yönelik sözlü destek öne çıktı; Özlü'nün ziyareti oyuncular arasında olumlu karşılandı ve takım ruhuna katkı sağladı.

Yönetimle yapılan değerlendirme:

Ziyaretin ardından kulüp başkanı Selahattin Kudu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özlü, kulübün vizyonu, hedefleri ve sürdürülebilir geleceğine ilişkin istişarelerde bulundu. Toplantıda 3. Lig'de başarılı bir sezon geçirilebilmesi için yapılabilecek çalışmalar, projeler ve hedefler ele alındı. Yönetim, ziyaret ve takıma verilen destek nedeniyle Başkan Özlü'ye teşekkür etti.

Bu tür temaslar, hem saha içi performansı hem de kulübün uzun vadeli planlamasını desteklemeye yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor. Başkan Özlü'nün ziyaretinde öne çıkan unsur, Düzcespor'a verilen desteğin tekrar vurgulanması oldu.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 3. LİG’DE MÜCADELE EDEN DÜZCESPOR’UN ANTRENMANI ÖNCESİNDE...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 3. LİG’DE MÜCADELE EDEN DÜZCESPOR’UN ANTRENMANI ÖNCESİNDE TESİSLERİ ZİYARET EDEREK FUTBOLCULARA MORAL VERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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