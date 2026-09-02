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Şırnak'ta Jirki aşiretinin iki günlük düğününde birlik ve birlik mesajları

Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde Jirki aşiretinin 2 gün süren düğününe yaklaşık 6 bin kişi katıldı; gelin ve damada toplam 7 milyon lira takı verildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:53

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şırnak'ta Jirki aşiretinin iki günlük düğününde birlik ve birlik mesajları

Şırnak'ta Jirki aşiretinin iki günlük düğünü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde düzenlenen Jirki aşireti düğünü, iki gün iki gece sürdü. Etkinlikte aileler, aşiret temsilcileri ve bölgeden davetliler bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Gelin ve damada toplamda yaklaşık 7 milyon lira değerinde takı takıldığı bildirildi.

Düğünün katılımı ve ritüelleri:

Organizasyona Kıçan, Zevki, Tayan, Kaşuran, Gevdan, Mamhuran, Giravyan ve Goyan gibi büyük aşiretlerden katılım oldu; toplam katılımcı sayısı yaklaşık 6 bin olarak açıklandı. Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kardeşi Mehmet Adıyaman'ın oğlu Rezak ile Boğazöğren köyündeki Mehmet Aydemir'in kızı Çiçek'in nikâhı kıyıldı. Düğünde halaylar eşliğinde bayraklar taşındı, gece boyunca havai fişek gösterileri düzenlendi ve 50 koyun kesildi.

Bölgede değişim ve teşekkür mesajları:

Davetliler, bölgedeki güvenlik ortamındaki iyileşmenin düğünlerin bu kadar geniş katılımlı ve coşkulu geçmesine olanak sağladığını vurguladı. Davetlilerden Habip Aşan, 'Tahir Adıyaman amcamızın yeğeninin düğününde birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. Bu düğünlerin renkli yanı aslında terörsüz Türkiye atılımının meyvesini vermesidir. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz' dedi.

Damadın kuzeni Elind Adıyaman ise, 'Düğünümüze yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Düğünler dayanışma günüdür. Yeni evlenen çiftlere destek veriliyor; düğün ne kadar kalabalık olursa o kadar takı geliyor. Geline 3 milyon 500 bin, damada ise 4 milyona yakın takı takıldı. Eskiden bu dağlarda top ve silah sesleri vardı, şimdi düğün ve halay sesleri var. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den razı olsun' şeklinde konuştu.

Askerlerin de katıldığı törende davetliler sürecin yönetiminden memnun olduklarını belirtti. Düğün, bölgedeki sosyal dayanışmanın ve barışın simgesi olarak nitelendirildi; iki gün süren program boyunca halaylar ve kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.

ŞIRNAK&#039;TA GERÇEKLEŞEN AŞİRET DÜĞÜNÜNDE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ. GELİN VE DAMADA 7...

ŞIRNAK'TA GERÇEKLEŞEN AŞİRET DÜĞÜNÜNDE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ. GELİN VE DAMADA 7 MİLYON TAKI GELDİ. SÜRECİ DEĞERLENDİREN DAVETLİLER CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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