Horozkent'te destek eksikliği sonu getirdi: Özkan Ceylan ayrıldı

Denizli temsilcisi Horozkent Spor’ta teknik direktör Özkan Ceylan görevinden ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Ceylan, son bir sezon boyunca kulübün başarısı için yoğun çaba gösterdiğini, ancak kentten beklenen desteği görmediklerini belirtti.

İstifa açıklaması:

Deneyimli çalıştırıcı paylaşımında, kulüp için hem kendisinden hem de ailesinden fedakârlık yaptığını vurguladı. Ceylan, sürecin büyük bölümünü tek başına yürüttüğünü ifade ederek, "Son bir sezonu tek başıma mücadele ettiğim Horozkent’ten ayrılma vakti geldi. Gönül isterdi ki Süper Lig’de mücadele eden bir takım olalım ama maalesef hiçbir şekilde kimseyi yanımızda göremedik" sözleriyle istifa gerekçesini açıkladı.

Veda ve sessiz değerlendirme:

Açıklamasında konuşulacak çok konu olduğunu belirten Özkan Ceylan, bununla birlikte sessiz kalmayı tercih edeceğini söyledi: "Söz gümüşse sükut altındır misali en güzeli bu. Artık yeni sayfalar açmanın zamanı geldi." Ceylan, mesajını Horozkent’e başarılar dileyerek sonlandırdı.

Kulüp ve kent arasındaki beklenti farkı, teknik kadro değişikliğine yol açtı. Ceylan’ın ayrılığı, yönetimin ve yerel paydaşların bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği sorusunu gündeme getirdi. Horozkent Spor’da yeni döneme ilişkin resmi açıklamalar ve olası adaylar konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

HOROZKENT SPOR KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZKAN CEYLAN