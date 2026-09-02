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Çavdarhisar kaymakamı Mantı'dan şehit ailelerine ziyaret

Çavdarhisar Kaymakamı Sevde Nur Mantı, birlikte ilçe şehit ailelerini ziyaret edip sohbet etti; devletin destek mesajını ileterek kabirlerde dua etti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çavdarhisar kaymakamı Mantı'dan şehit ailelerine ziyaret

Çavdarhisar kaymakamı Mantı'dan şehit ailelerine ziyaret

Çavdarhisar Kaymakamı Sevde Nur Mantı, ilgili daire amirleriyle birlikte ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Mantı, ailelerle bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi ve devletin destek mesajını iletti.

Ziyaretin amacı ve sohbet:

Kaymakam Mantı ziyaretlerde, şehit ailelerinin günlük yaşamına dair gözlemleri not aldı ve yerel hizmetlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Ailelerin duygu ve beklentilerine kulak verildi; Mantı, devletin ve milletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Kabir ziyareti ve dualar:

Ziyaretlerin ardından Kaymakam Mantı ve beraberindeki heyet, aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Ziyaret sırasında şehitlere yönelik anılar paylaşıldı ve ailelerle dayanışma mesajları tekrarlandı.

Yetkililer, ilçe yönetiminin şehit ailelerine yönelik ihtiyaç ve talepleri takip edeceğini belirtti ve benzer ziyaretlerin sürdürüleceğini ifade etti.

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMI MANTI’DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMI MANTI’DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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