Kars’ta hizmet öncelikleri ve saha raporu hazırlandı

AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık istişare toplantısı, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Genel Meclis üyeleri katıldı ve kent genelinde yürütülen hizmetler ile öncelikli ihtiyaçlar ayrıntılı şekilde ele alındı.

toplantının odak noktaları:

Görüşmelerde özellikle köylerin temel altyapı gereksinimleri, ulaşım ve yol çalışmaları ile kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen işler ön plana çıktı. İl Genel Meclis üyeleri sahada edindikleri gözlemleri ve vatandaşlardan gelen talepleri paylaştı; devam eden hizmetler ile planlanan çalışmalara dair bilgiler aktarıldı.

Toplantıda ayrıca ilçelere bağlı köylerde devam eden uygulamalar ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler değerlendirildi. Ulaşım altyapısı, yol onarımları ve köy içi düzenlemeler toplantının tekrarlayan gündem maddeleri arasında yer aldı.

saha talepleri ve takip süreçleri:

AK Parti Kars teşkilatı ile İl Genel Meclis üyeleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Sahadan gelen taleplerin ilgili kurumlara iletilmesi, çözüm süreçlerinin yakından takip edilmesi ve vatandaşlara hızlı dönüş sağlanması için izlenecek yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının, İl Genel Meclis üyelerinin sahadaki çalışmalarının değerlendirilmesi ve Kars’ın öncelikli sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin şekillendirilmesi açısından önemli olduğu belirtildi. AK Parti Kars teşkilatı, kent merkezi ve ilçelerdeki saha temaslarını sürdürecek ve gelen talep ve beklentileri ilgili mercilere iletmeye devam edeceği kaydedildi.

KARS’TA YATIRIMLAR MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)