Genç gönüllülerle Kars esnafına bağımlılık bilinci aşılanıyor

Yeşilay Kars şubesi ve genç gönüllüler sahada:

Yeşilay Kars Şubesi ile Genç Yeşilay Üniversite Kulübü üyeleri, kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek kuruluşun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerde amaç, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda toplumun farklı kesimlerinde farkındalığı güçlendirmek olarak açıklandı.

Esnaflara ulaşım ve bilgilendirme:

Gönüllüler, bulundukları iş yerlerinde esnaflarla birebir görüşmeler yaptı; broşür ve stickerlar dağıtıldı, Yeşilay’ın sunduğu destek ve hizmetler aktarıldı. Sohbetlerde bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun olmadığı, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla çözülebileceği vurgulandı. Esnafların yoğun ilgisi ziyaretlerin etkililiğini ortaya koydu.

Toplumsal farkındalık ve sürdürülebilir çalışmalar:

Yerel saha çalışmaları ile Yeşilay’ın hedefi, bağımlılıktan uzak, bilinçli ve sağlıklı bir toplum oluşturmak. Şube yetkilileri, saha temaslarının toplumun farklı katmanlarına ulaşarak farkındalık oluşturma ve Yeşilay’ın faaliyetlerini tanıtma açısından önemli olduğunu belirtti. Genç gönüllülerin önümüzdeki süreçte düzenleyeceği etkinliklerin ve saha çalışmalarının bu çabaya katkı sunacağı kaydedildi.

Gerçekleştirilen ziyaretler, kurum ile yerel halk arasında doğrudan iletişim kurma fırsatı sağlarken, gençlerin aktif rol üstlenmesi hem bilginin yayılmasını hızlandırdı hem de yerel destek ağlarının güçlenmesine katkıda bulundu. Yeşilay Kars Şubesi, kent genelinde farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.

YEŞİLAY KARS’TAN ESNAFLARA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ(KARS-İHA)