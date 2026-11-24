Başkan Taban öğretmenlerle buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantı İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirildi.

Buluşmanın içeriği:

Buluşmaya belediyede görev yapan dört ayrı müdürlükten toplam 28 öğretmen katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda katılımcılar kurum içi hizmetler ve eğitim faaliyetlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı, ekip çalışmasının önemi vurgulandı.

Başkanın mesajı:

Başkan Alper Taban, kurum öğretmenlerinin gününü kutlayarak emeğe ve ortak çalışmaya dikkat çekti. Sözleri şu şekilde oldu: Bugün Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Ben kurumumuzda görev yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Hep birlikte burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Günün sonunda güzel sonuçlar da ortaya çıkıyor. Yaptığımız her işte çok büyük emek ve katkınız var. Ekibimiz bizim en büyük gücümüz. Her biriniz işinin ehli insanlarsınız.

Programın sonunda Başkan Taban, belediyede görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayıp kendilerine hediye takdim ederek teşekkür etti.

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BELEDİYENİN FARKLI MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.