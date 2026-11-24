Hamaney'in nüfus vurgusu

İran dini lideri Mücteba Hamaney, 4. Ulusal Nüfus Artışı Ödülü etkinliği kapsamında sosyal medyadan paylaştığı mesajında nüfus artışını ülkesi için stratejik bir öncelik olarak tanımladı. Hamaney, nüfus artışının yalnızca demografik bir hedef olmadığını, aynı zamanda ulusal gücün pekiştirilmesi ve geleceğe ilişkin kapasitenin hayata geçirilmesi bakımından kritik olduğunu belirtti.

Hamaney, paylaşımında şu ifadeye yer verdi: "Nüfusu artırma zorunluluğu, hem ulusun kapasitelerinin hayata geçirilmesinde, bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal fırsatların oluşturulup geliştirilmesinde hem de düşmanın tehdit ve kötü niyetlerinin savuşturulup bunlara karşı konulmasında son derece etkilidir."

Önerilen politika alanları:

Lider, nüfus artışını sağlamak için birkaç öncelikli başlığı öne çıkardı. Buna göre genç yaşta evliliğin kolaylaştırılması, bireysel sağlığın güvence altına alınması, çocuk sahibi olmanın desteklenmesi ve aile odaklı bir kültürün teşvik edilmesi gerekiyor. Hamaney, bu adımların İran'ı daha güçlü kılma yolunda etkili olacağını savundu ve toplumun her kesiminden bu hedefe yönelik kararlılık beklediğini ifade etti.

Liderlik bağlamı ve kamusal görünürlük:

Mücteba Hamaney, selefi ve babası Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta ABD-İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda öldürülmesinin ardından, Mart ayı başlarında ülkenin yeni dini lideri oldu. Kaynakta yer alan bilgiye göre Hamaney, o tarihten bu yana henüz kamuoyu önüne çıkmadı.

Hamaney'in nüfus konusundaki bu vurgusu, iç politikada aile ve demografi merkezli uygulamaların güçlendirilmesine yönelik bir çağrı niteliği taşıyor. Liderin belirttiği öncelikler, nüfus artışının sosyal, ekonomik ve güvenlik boyutlarını birbirine bağlayan bir perspektiften sunuluyor ve uygulamaya geçirilmesi durumunda toplumun farklı alanlarında etkiler yaratması beklenebilir.

İRAN DİNİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY, NÜFUS ARTIŞININ ULUSAL GÜVENLİK İÇİN "ZORUNLU" OLDUĞUNU İŞARET EDEREK, "NÜFUSU ARTIRMA ZORUNLULUĞU, HEM ULUSUN KAPASİTELERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDE, BİLİMSEL, KÜLTÜREL, EKONOMİK VE SOSYAL FIRSATLARIN OLUŞTURULUP GELİŞTİRİLMESİNDE HEM DE DÜŞMANIN TEHDİT VE KÖTÜ NİYETLERİNİN SAVUŞTURULUP BUNLARA KARŞI KONULMASINDA SON DERECE ETKİLİDİR" DEDİ.