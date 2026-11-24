Pınarbaşı ve Sarız'da mesleki eğitim için TBMM'ye önerge

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde mesleki eğitim merkezi açılması talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Ersoy, talebin cevaplandırılması istemiyle önergeyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sundu.

önergenin gerekçesi ve amaçları:

Önergede, mesleki eğitim merkezlerinin gençlerin çıraklık ve kalfalık eğitimi alarak meslek edinmelerine katkı sunacağı, aynı zamanda yerel işletmelerin nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacağı belirtildi. Metinde, verilecek eğitim dallarının ilçelerin ekonomik yapısı ve işletmelerin ihtiyaçları gözetilerek planlanmasının önemi vurgulandı.

önergede sorulan sorular ve takip edilmesi:

Baki Ersoy, her iki ilçede merkez açılmasına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığını; öğrenci talebi ve işletmelerin ihtiyaçlarına ilişkin bir analiz yapılıp yapılmadığını; mevcut okul binaları ve atölyelerin değerlendirilip değerlendirilmediğini ve merkezlerin hangi eğitim-öğretim yılında faaliyete geçirilmesinin öngörüldüğünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

Ersoy, önergenin gençlerin yaşadıkları ilçelerde meslek edinmelerine ve istihdama katılmalarına katkı sağlayacak bir adım olduğunu belirterek, talebin takipçisi olunacağını ifade etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; PINARBAŞI VE SARIZ İLÇELERİNDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILMASI TALEBİNİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) GÜNDEMİNE TAŞIDI.