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Başkan Tetik ilçedeki çocukların park hayalini gerçeğe dönüştürdü

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Karahallı Mahallesi Yayla mevkiinde çocukların isteğini dinleyip kısa sürede yeni bir oyun parkı yaptırdı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Başkan Tetik ilçedeki çocukların park hayalini gerçeğe dönüştürdü

Yayla mevkiinde park sevinci

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mahalle buluşmaları kapsamında geçtiğimiz ay ziyaret ettiği Karahallı Mahallesi Yayla mevkiinde çocuklarla bir araya geldi ve verdiği sözü yerine getirdi. Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede, yaklaşık 10 çocuğun yaşadığı alana uzun süredir bekledikleri oyun parkı kısa sürede kazandırıldı.

Çocukların talepleri nasıl karşılandı:

Ziyaret sırasında çocuklarla sohbet eden Başkan Tetik, mahallede oynayabilecekleri bir park olmadığını öğrenince ilgili birimlere gerekli talimatı verdi. Belediyenin teknik ekipleri ve fen işleri kısa sürede planlama ve montaj çalışmalarını tamamlayarak, mahalleye çocukların güvenle kullanabileceği oyun gruplarını yerleştirdi. Yeni parkın açılmasıyla miniklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı; aileler ve mahalle sakinleri de uygulamanın hızlı ilerlemesinden memnuniyet duydu.

Mahalleden teşekkür ve değerlendirme:

Karahallı Mahalle Muhtarı Ersun Özdemir, verilen sözün hızla tutulmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Başkanımız mahallemizi ziyaret ettiğinde çocuklarımızın park talebini kendisine iletmiştik. Çocuklarımızın isteğini geri çevirmedi ve kısa sürede parkımız yapıldı. Burada çocuklarımızın mutluluğunu görmek her şeye değer. Mahallemiz ve çocuklarımız adına Belediye Başkanımız Dr. Ertuğrul Tetik’e ve emeği geçen belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum".

Belediye yetkilileri, benzer taleplerin yerinde dinlenip değerlendirilmesi ve hızlı çözüm üretmenin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Projenin yerel ihtiyaçlara göre şekillendiği ve ilerleyen dönemde bakım-onarım ile güvenlik kontrollerinin düzenli yapılacağı ifade edildi.

Bu uygulama, mahalle buluşmalarının doğrudan sonuç üretebildiğini gösterirken, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimin somut projelere dönüşmesinin örneği olarak öne çıktı. Bölgedeki çocuklar kısa sürede oyun parkına kavuşarak günlük yaşamlarına yeni bir sosyal alan eklemiş oldu.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, MAHALLE BULUŞMALARI KAPSAMINDA ZİYARET ETTİĞİ...

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, MAHALLE BULUŞMALARI KAPSAMINDA ZİYARET ETTİĞİ KARAHALLI MAHALLESİ YAYLA MEVKİİNDE ÇOCUKLARA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU. BAŞKAN TETİK’İN TALİMATIYLA, YAKLAŞIK 10 ÇOCUĞUN YAŞADIĞI BÖLGEDE MİNİKLERİN UZUN SÜREDİR HAYALİNİ KURDUĞU OYUN PARKI YAPILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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