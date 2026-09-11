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Başkan Tetik sahada: Perşembe pazarında esnafın nabzını tuttu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip talepleri yerinde dinledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Başkan Tetik sahada: Perşembe pazarında esnafın nabzını tuttu

Nazilli perşembe pazarında saha ziyareti

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kentin en hareketli ticaret noktalarından Perşembe Pazarı'nı gezerek pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Tetik, pazar alanını dolaşıp tezgahları tek tek ziyaret etti ve esnafa hayırlı işler diledi.

Pazar turu ve esnafla iletişim:

Başkan Tetik ziyaret sırasında esnafla sohbetler gerçekleştirip talepleri dinledi. Tezgâh sahipleriyle birebir görüşmeler yapan Tetik, vatandaştan gelen öneri ve beklentileri not aldıklarını belirtti. Ziyaret boyunca esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Perşembe Pazarı'nın rolü:

Bölgenin en büyük semt pazarlarından biri olan ve 100’ü aşkın sokakta kurulan Perşembe Pazarı, Nazilli için önemli bir ticaret merkezi konumunda. Pazarın yıllardır koruduğu çeşitlilik ve yoğunluk, kent ekonomisine katkısını sürdürüyor.

"Perşembe Pazarımız Nazilli’nin ticari hayatının en önemli parçalarından biri. Yüzlerce esnafımız burada ekmeğinin peşinde, binlerce vatandaşımız alışverişini yapıyor. Biz de bugün esnafımızın tezgâhına misafir olduk, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Sahada olmak, hemşehrilerimizi dinlemek ve ihtiyaçları yerinde görmek bizim için çok kıymetli. Esnafımıza bereketli kazançlar, tüm hemşehrilerimize sağlıklı ve güzel günler diliyorum" dedi.

Ziyarette iletilen taleplerin ilgili birimler tarafından değerlendirileceği ifade edildi ve belediyenin sahada doğrudan iletişim kurmaya önem verdiği vurgulandı.

BAŞKAN TETİK, PAZARCI ESNAFI VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

BAŞKAN TETİK, PAZARCI ESNAFI VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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