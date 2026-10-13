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Başkan Yılmaz'tan gazi Cafer Kaya'ya ev ziyareti ve vefa mesajı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kıbrıs Gazisi Cafer Kaya ve ailesini evinde ziyaret ederek destek ve dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Başkan Yılmaz'tan gazi Cafer Kaya'ya ev ziyareti ve vefa mesajı

Yıldırım'da ev ziyaretinde vefa

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çınarönü Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Cafer Kaya ve ailesini evinde ziyaret etti. İlçe sakinleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Yılmaz, şehit aileleri ve gazilerle düzenli temas kuruyor.

Ziyaretin kapsamı ve mesajı:

Ziyarette Başkan Yılmaz, gazinin ve ailenin ihtiyaçlarını yerinde dinleyip, destek sözü verdi. Şehit yakınları ve gazilerin toplumun çimentosu olduğuna vurgu yapan Yılmaz, ziyaret sırasında şunları söyledi: "Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin huzuru için büyük bedeller ödeyen şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkmak, sadece idari bir görev değil; aynı zamanda vicdani bir borçtur. Kapımız da gönlümüz de kendilerine her zaman açık. İlçemizde hiçbir komşumuzun kendisini yalnız hissetmediği, dayanışma içinde bir Yıldırım kurmak için çalışıyoruz".

Gazi Cafer Kaya'nın teşekkürleri:

Gazi Cafer Kaya, ziyaret ve gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Başkanımızın bizleri araması, yanımızda olduğunu hissettirmesi bizim için çok kıymetli. Yalnız olmadığımızı bilmek, bu samimiyeti görmek bize büyük moral veriyor. Duyarlılığı ve desteği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaret, yerel yönetimin gaziler ve şehit aileleriyle kurduğu bağın somut bir örneği olarak değerlendirildi.

BURSA&#039;DA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ KIBRIS GAZİSİ CAFER KAYA VE AİLESİNİ EVİNDE...

BURSA'DA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ KIBRIS GAZİSİ CAFER KAYA VE AİLESİNİ EVİNDE ZİYARET ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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