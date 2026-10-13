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Öğrencilere hijyenle destek: Türk Kızılay Şırnak ve Engelsiz Şırnak Balveren'de kit dağıttı

Kızılay Şırnak ve Engelsiz Şırnak, Balveren beldesindeki okullarda öğrencilere hijyen kitleri dağıtarak sağlık ve hijyen bilincini güçlendirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Öğrencilere hijyenle destek: Türk Kızılay Şırnak ve Engelsiz Şırnak Balveren'de kit dağıttı

Türk Kızılay Şırnak İl Merkezi Başkanlığı ve Engelsiz Şırnak ekipleri, Balveren beldesindeki okullarda öğrencilere hijyen setleri ulaştırdı. Çalışma, ekiplerin saha ziyaretleriyle hayata geçirilen yerel bir etkinlik olarak kayda geçti.

etkinlikte neler yapıldı:

Kızılay ekipleri beldedeki okulları tek tek ziyaret ederek öğrencilere hazırlanan hijyen kitlerini dağıttı. Faaliyet, öğrencilerle doğrudan iletişim kurularak hijyen uygulamalarının öneminin anlatılması ve setlerin teslim edilmesini kapsadı. Ekipler, dağıtım sırasında okul yönetimleri ve öğretmenlerle iş birliği yaparak uygulamanın düzenli ilerlemesine özen gösterdi.

çocuk sağlığına katkısı:

Kızılay tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı bir geleceğin çocukluk döneminde kazanılan doğru alışkanlıklarla şekillendiği vurgulandı. El hijyeninden ağız ve diş bakımına kadar atılan her küçük adımın çocukların hastalıklardan korunmasına, sağlık bilincinin gelişmesine ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağladığı belirtildi.

Etkinlik kapsamında emeği geçenlere teşekkür eden ekipler, okul yönetimlerine, öğretmenlere ve gönüllülere özel olarak şükranlarını iletti. Son olarak tüm öğrencilere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı temenni edildi.

ŞIRNAK&#039;TA ÖĞRENCİLERE HİJYEN KİTLERİ DAĞITILDI.

ŞIRNAK'TA ÖĞRENCİLERE HİJYEN KİTLERİ DAĞITILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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